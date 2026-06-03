Турция нарастила экспорт овощей и фруктов

Турция в мае экспортировала свежие фрукты и овощи на 322,1 миллиона долларов – это на 14% больше, чем годом ранее, а первое место в экспорте заняли персики: их поставки выросли более чем в два раза, их охотно покупают Ирак и Россия.

Турция не только сохраняет за собой лидерство в выращивании свежих фруктов и овощей, но и наращивает их экспорт: только в мае текущего 2026 года страна экспортировала продукции своих аграриев на 14% больше, чем годом ранее, сообщил председатель Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья Бюлент Сарыкая.

"Только Союз экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья в мае обеспечил внешние поставки на $165,6 млн, внеся вклад в общий экспорт сектора в $322,1 млн на уровне 51%"

- Бюлент Сарыкая

Лидерами турецкого экспорта стали персики: их поставки выросли на 128% и в ценовом выражении достигли $132,5 млн, это 41% общего экспорта свежих фруктов и овощей, отметил глава Союза, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Столь значительный рост персиков обусловлен высоким спросом на этот товар – охотнее других их покупают Ирак и Россия. Так, Ирак нарастил объемы экспорта на 56%, до $111,3 млн, сохранив лидерство крупнейшего рынка для Турции. Второе место с объемом экспорта $87,9 млн заняла Россия, - отметил Сарыкая.

Даже ближайшие родственники персиков, абрикосы, показавшие рост на 10%, заняли лишь второе место в экспорте, до $49,7 млн, что также свидетельствует о высоком спросе на этот продукт на мировых рынках, отметил председатель Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в минувшем 2025 году основным поставщиком яблок в РФ стал Азербайджан. Республика экспортировала в Россию яблок на $60 млн. В топ-5 вошли также Китай, Сербия, Молдавия и ЮАР. Также поставки яблок в РФ осуществляют Грузия, Турция, Казахстан.