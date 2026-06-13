Кавелашвили встретился с Вучичем

Михаил Кавелашвили и Александр Вучич провели встречу. Стороны обсудили расширение сотрудничества, а также региональные вопросы.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с лидером Сербии Александром Вучичем. Тбилиси обозначил интерес к развитию связей с регионом Западных Балкан.

Как отметил Кавелашвили, Грузия является одним из важнейших сегментов маршрута Средний коридор. Развитие связей с балканскими странами станет основой для дальнейшего укрепления взаимодействия между Европой и Азией.

Главы государств также коснулись вопросов, связанных с мировой и региональной повесткой. Кавелашвили и Вучич отметили важность усилий по поддержанию мира и стабильности.

Президент Грузии заявил, что Тбилиси продолжит работать над укреплением стабильности на Южном Кавказе.