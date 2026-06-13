Вестник Кавказа

Кавелашвили встретился с Вучичем

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Кавелашвили и Александр Вучич провели встречу. Стороны обсудили расширение сотрудничества, а также региональные вопросы.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с лидером Сербии Александром Вучичем. Тбилиси обозначил интерес к развитию связей с регионом Западных Балкан. 

Как отметил Кавелашвили, Грузия является одним из важнейших сегментов маршрута Средний коридор. Развитие связей с балканскими странами станет основой для дальнейшего укрепления взаимодействия между Европой и Азией. 

Главы государств также коснулись вопросов, связанных с мировой и региональной повесткой. Кавелашвили и Вучич отметили важность усилий по поддержанию мира и стабильности. 

Президент Грузии заявил, что Тбилиси продолжит работать над укреплением стабильности на Южном Кавказе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.