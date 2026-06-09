Вестник Кавказа

Грузия предлагает самый быстрый маршрут для соединения Европы и Азии – Папуашвили

Грузия предлагает самый быстрый маршрут для соединения Европы и Азии – Папуашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель парламента Грузии подтвердил намерение страны участвовать в китайской инициативе "Один пояс – один путь". Он напомнил, что Грузия всегда выполняла связующую роль между Европой и Азией.

Грузия – один из крупнейших сторонников китайской инициативы "Один пояс – один путь". Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В интервью китайскому телеканалу CGTN он отметил, что республика Южного Кавказа традиционно выполняет роль связующего звена между Европой и Азией.

"Мы видим, что историческая роль, которую Грузия всегда играла, остается важной и сегодня. Грузия и, в целом, Южный Кавказ предлагают самый быстрый и дешевый маршрут для соединения Европы и Азии, а также Китая с Евросоюзом. Именно поэтому мы рассматриваем себя как часть этой инициативы"

– спикер парламента

Он также выразил надежду на то, что Пекин и Тбилиси продолжат развивать взаимодействие по вопросам развития логистической инфраструктуры. Председатель парламента подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений сотрудничества, в рамках которого Грузия хотела бы активнее взаимодействовать с КНР.

"Развитие этой сферы в Грузии принесет пользу всем участникам, использующим так называемый Средний коридор или Каспийский маршрут. Участие в этой инициативе является взаимовыгодным"

– Шалва Папуашвили

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