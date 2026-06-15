Вучич пригласил Кобахидзе в Сербию

Сербский президент Александр Вучич пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Белград, где будет подписан договор о свободной торговле между государствами.
Об этом сообщил лично глава Сербии в рамках пресс-конференции после встречи с грузинским премьером.
Он выразил надежду, что подписание документа произойдет осенью текущего года.
При этом Вучич отметил, что Кобахидзе в это же время посетит Vine Vision – крупную ярмарку вина, которая пройдет с 10 по 12 октября в Белграде. По словам сербского президента, она является третьей или четвертой по величине в Европе.
"Я надеюсь, что премьер-министр Кобахидзе найдет время перед Vine Vision и совершит двусторонний визит в Белград, Сербию, и что к тому времени мы, самое позднее, подпишем соглашение о свободной торговле"
– Александр Вучич
Он заявил, что между Белградом и Тбилиси нет сейчас никаких спорных моментов в рамках согласования условий договора о свободной торговле.
Напомним, в настоящее время президент Сербии Александр Вучич находится в Грузии с официальным визитом. Там он пробудет до 17 июня.