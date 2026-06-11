Вестник Кавказа

Храм X века в КЧР примет фестиваль музыки и науки

Храм X века в КЧР примет фестиваль музыки и науки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Древний храм в Карачаево-Черкесии станет локацией фестиваля "Выше звука". Гости мероприятия смогут погрузиться в историю региона в рамках авторской экскурсии.

Сентинский храм X века в Карачаево-Черкесии станет площадкой проведения фестиваля музыки и науки "Выше звука". Гостей ждет авторская экскурсия, которая расскажет об уникальных архитектурных особенностях сооружения, поведала глава пресс-центра мероприятия Анастасия Александрова. 

"Новой точкой фестивального маршрута в Карачаево-Черкесии, где в 2022 году началась история "Выше звука", станет Сентинский храм X века в ауле Нижняя Теберда. Авторская экскурсия историка Рустама Бегеулова уделит особое внимание деталям зодчества: фрескам и положению в ландшафте - всему тому, что позволяло запечатлеть в камне представления о мире"

–  Анастасия Александрова

По словам Александровой, экскурс в историю Северного Кавказа состоится 14, 18 и 25 августа.

Программа фестиваля, который пройдет с 12 по 26 августа, включает в себя встречи с учеными из самых разных областей – философами, археологами, ботаниками. Также зрители смогут посетить лекцию медицинского блогера Александра Водовозова. Гостей ждут походы, полевые исследования цветов, высокогорный пикник и другие активности.

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