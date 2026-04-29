Первую тематическую мультимедийную остановку установили в КЧР

В Карачаево-Черкесии появилась первая мультимедийная тематическая автобусная остановка, посвященная истории карачаевской породы лошадей.

Первую тематическую мультимедийную остановку открыли в Карачаево-Черкесии на дороге, ведущей к Медовым водопадам, рассказал руководитель туркомплекса Мусса Боташев.

Уточняется, что основная информация, представленная в ней, посвящена истории карачаевской породы лошадей.

"В селе Красный Курган рядом с конноспортивным клубом "Аманат" установили первую в регионе тематическую мультимедийную автобусную остановку, оформленную в этно-стиле. Она посвящена истории карачаевской породы лошадей"

– Мусса Боташев

Директор комплекса "Медовые водопады" поделился тем, что на интерактивной панели представлены факты об этой породе, видеоматериалы и фотографии, демонстрирующие современные достижения в области коневодства.

"В числе первых транслируется фильм Марата Дураева и Бориса Кипкеева "Рожденный в Карачае" об истории становления и возрождения карачаевской породы лошадей"

– Мусса Боташев

Он подчеркнул, что проект создан с целью популяризации знаменитой породы лошадей, для того, чтобы привлечь внимание к роли коневодства в культуре народов Карачаево-Черкесии.

По словам Боташева, таким образом люди могут узнать больше про культурные особенности региона.

Он сообщил, что открытие остановки состоится 12 июня, в День России.