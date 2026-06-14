В ЦРУ сомневаются в планах Ирана выполнить ядерные условия сделки

ЦРУ предупредило Трампа об Иране: Тегеран не пойдет на ядерные уступки, несмотря на договоренности. Развездка видит несоответствие публичных заявлений Ирана и внутренних обсуждений.

Иран, несмотря на договоренности, не пойдет на уступки по вопросу ядерной программы, об этом президента США Дональда Трампа проинформировал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

Глава ЦРУ поделился, что оперативные сведения, собранные разведкой, вызывают серьезные сомнения в том, что иранская сторона выполнит условия США, связанные с ядерной программой.

Один из источников отметил, что иранцы между собой обсуждали соглашение не так, как информация подавалась посредникам и американской стороне, не так, как они звучали, делая публичные заявления.

"Разведданные показывают, что намерения Ирана не соответствуют их обязательствам по сделке"

– источник Axios

На обсуждениях разведданных в Белом доме за подписание меморандума выступали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, у госсекретаря Марко Рубио и министра обороны США Пит Хегсет были сомнения и обеспокоенность.