Почти 500 т российского зерна отправлено через Азербайджан в Армению

Транзит новой партии грузов из России в Армению обеспечил в очередной раз Азербайджан. В путь отправился состав с зерном.

Очередная партия товаров из России была направлена сегодня в Армению транзитом через Азербайджан.

В частности, со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог" в направлении станции Беюк-Кясик выдвинулись семь вагонов с зерном. Общий вес груза составил 490 т.

Напомним, что ранее Армения получила из РФ транзитом через территорию Азербайджана зерно (более 29 тыс т), удобрения (более 7 тыс т), антрацит (414 т), алюминий (133 т), гречневая крупа (68 т).

Кроме того, в Армению из Азербайджана поступают нефтепродукты. До настоящего момента Армения получила свыше 13 тыс т азербайджанского дизельного топлива, 979 т бензина АИ-92 и 2955 т бензина АИ-95 из Азербайджана.