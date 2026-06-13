Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем национального спасения

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения. Свои поздравлению по этому поводу Баку передал глава турецкого государства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения.

В сообщении, опубликованном на страницах турецкого лидера в социальных сетях, сказано, что он передает республике Южного Кавказа самые теплые пожелания от Турции.

"От всей души поздравляю братский Азербайджан с 15 Июня — Днем национального спасения. Передаю приветствия и самые теплые пожелания от Турции всем нашим азербайджанским братьям, с которыми мы составляем одну нацию, два государства и единое сердце"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, День национального спасения был учрежден в Азербайджане летом 1997 года.