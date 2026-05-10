В Азербайджане отмечается сегодня День национального спасения

День национального спасения наступил в Азербайджане. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поделились публикациями в связи с этим днем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своих страницах в социальных сетях разместил публикацию по случаю 15 июня – Дня национального спасения АР.

"Независимое государство Азербайджан наше величайшее богатство", говорится в публикации под фотографией общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поделилась в соцсети публикацией по случаю Дня национального спасения, отмечаемого сегодня.

В публикации приводится цитата Гейдара Алиева, в которой говорится, что он всю свою жизнь, всю свою карьеру думал только о людях и жил ради людей.

День национального спасения отмечается сегодня в Азербайджане. 15 июня 33 года назад на заседании Милли Меджлиса АР, Гейдар Алиев был избран председателем Милли Меджлиса. После избрания он объявил стратегию будущего развития азербайджанской государственности. Этот день вошел в историю Азербайджана как День национального спасения, тогда государственность Азербайджана была спасена от угрозы уничтожения.