Экспорт из Грузии установил рекорд

Грузинские производители сумели добиться рекордных за всю историю показателей по объемам экспорта своей продукции.

Объемы экспорта из Грузии в текущем году вышли на исторический максимум, такое сообщение распространило Минэкономики страны.

В нем говорится, что в мае Грузия экспортировала товаров на $668 млн – ранее такого показателя не было ни разу.

Замглавы ведомства Вахтанг Цинцадзе обратил внимание на то, что за первые пять месяцев 2026 года экспорт также оказался рекордным за всю историю Грузии, достигнув $3,1 млрд.

"Рекордные показатели внешней торговли подтверждают, что грузинская продукция конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на международном рынке"

– Вахтанг Цинцадзе

Чиновник подчеркнул, что правительство страны стремится в первую очередь оказывать поддержку местным производителям.