Ученые МГУ вплотную подошли к разгадке механизма старения

Благодаря фундаментальной работе международного коллектива ученых факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Гарвардской школы медицины, появился маркер старения организма, позволяющий подкорректировать эти процессы.

Старение организма – процесс сложный, но частично обратимый, свидетельствует работа международной группы исследователей, в которую вошли ученые и студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). Она уже удостоилась обложки в авторитетном общенаучном британском журнале Nature, сообщили в пресс-службе МГУ.

"Международный исследовательский коллектив разработал универсальные транскриптомные часы - инструмент, который по результатам анализа активности нескольких тысяч генов определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний"

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Конечно, часы – название условное: скорее это математическая модель, объединившая в себе множество факторов, включающих уровень активности генов, позволяющий узнать, какие из них в данный момент выключены, а какие работают и с какой интенсивностью, а также физическую активность и даже внешний вид человека. Они позволяют предсказать ожидаемую продолжительность жизни человека и риск хронических заболеваний. Тем не менее, авторы исследования дали новым транскриптомным часам название tAge, передает ТАСС.

Часы на основе анализа активности нескольких тысяч генов успешно предсказывают ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний в группах людей из масштабных медицинских баз данных, просчитывая уровни белков, кодируемых ключевыми генами из модели, которые связаны с риском диабета, сердечной недостаточности, гипертонии и депрессии, - пояснили в МГУ.

Главный итог работы – уже сейчас такие "часы" могут серьезно повысить эффективность поиска лекарств, замедляющих старение, а механизм "омоложения" на уровне отдельных клеточных линий может стать настоящей перезагрузкой биологического возраста, - поведал ставший одним из авторов разработки заведующий отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ Сергей Дмитриев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге 100 лучших вузов России, бессменно сохранив лидерство с 2012 года. Итоги исследования на форуме "Три миссии российского образования" представило рейтинговое агентство RAEX.

Второе и третье места сохранили МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московский физико-технический институт. Четвертая строчка осталась за Санкт-Петербургским государственным университетом, пятая - за Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ.