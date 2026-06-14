Вестник Кавказа

Месяц Мухаррам начался в Азербайджане

Мечеть в Агдаме
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Священный месяц Мухаррам начался в Азербайджане. Во время него отмечается День Ашура – самый важный день месяца Мухаррам.

В Азербайджане только что начался священный месяц Мухаррам, который в этом году по мусульманскому календарю стартует 16 июня.

Месяц Мухаррам имеет особое значение для мусульман. Это первый месяц лунного календаря хиджры.

Для мусульман-шиитов месяц Мухаррам важен как месяц памяти имама Хусейна и убитых вместе с ним в Кербеле.

Во время месяца Мухаррам отмечается День Ашура – самый важный день этого месяца. На этот раз он приходится на 25 июня.

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