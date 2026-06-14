Эрдоган призвал Гутерриша не допустить срыва американо-иранского соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, турецкий лидер призвал не допустить срыва соглашения между США и Ираном.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, призвав его позаботиться о том, чтобы осталось в силе соглашение между США и Ираном.

"Президент Эрдоган заявил, что возможность дипломатического урегулирования разногласий между США и Ираном должна быть использована максимально эффективно, а на международное сообщество ложится ответственность за недопущение саботажа этого процесса"

– канцелярия президента Турции

Эрдоган также обратил внимание на усилия, которые Анкара продолжает прилагать для продвижения к миру и стабильности в различных регионах, в том числе в Иране, секторе Газа и Африканском Роге.