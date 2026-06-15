Американо-иранские переговоры по атому и санкциям стартуют в пятницу – Аракчи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о старте 19 июня, в день подписания меморандума с США, переговоров по иранской ядерной программе и санкциям против ИРИ.

Вашингтон и Тегеран уже в эту пятницу приступят к переговорам, темами которых станут иранский атом и санкции против Исламской Республики, такую дату назвал министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

Он напомнил, что на этот день пока запланировано официальное подписание американо-иранского меморандума, место проведения церемонии пока не определено, работа по его согласованию ведется.

"В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности"

– Аббас Аракчи

Стоит отметить, что изначально в качестве места, где будет подписан документ, называлась Женева.

Напомним, что США и Иран в ночь на понедельник подтвердили, что меморандум готов к подписанию, которое состоится в Швейцарии 19 июня.

Затем, как договорились стороны, в течение 60 дней должны состояться переговоры по ключевым вопросам, решение которых является обязательным для создания окончательного соглашения: это иранская ядерная проблема и отмена антииранских санкций.