Никол Пашинян проиграл конституционный референдум?

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" не сможет единолично принять закон о конституционном референдуме из-за нехватки голосов в парламенте – эта ситуация ставит под вопрос армяно-азербайджанское урегулирование. Тем не менее, у Пашиняна все еще есть потенциал для изменения Конституции Армении: для этого понадобится заключить новые политические сделки.

Окончательные итоги парламентских выборов в Армении, подведенные накануне республиканским ЦИК, закрепили победу правящей партии "Гражданский договор": политическая сила премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,7456% голосов, в то время как прошедшая избирательный барьер оппозиция – партия российского миллиардера Самвела Карапетяна "Сильная Армения" и блок лидера "партии войны" Роберта Кочаряна "Армения" – вместе набрала 33,1941% голосов ("Сильная Армения" – 23,271%, "Армения" – 9,9231%).

Итоги выборов обеспечивают "Гражданскому договору" 64 места в 105-местном парламенте, "Сильная Армения" получает 29 депутатских мандатов, "Армения" – 12 мандатов. Таким образом, партия Пашиняна, несмотря на потерю восьми мест по сравнению с выборами 2021 года, сохранила статус правящей и сможет единолично формировать новое правительство.

Тем не менее, выборы лишили "Гражданский договор" одного права, весьма важного в актуальной ситуации на Южном Кавказе, – обладая простым парламентским большинством, партия Пашиняна более не имеет конституционного большинства. По армянским законам для внесения поправок в Конституцию требуется согласие 2/3 депутатов Национального собрания, то есть 70 человек, а у "Гражданского договора" под контролем всего 64. В связи с этим стопорится глобальный проект Никола Пашиняна по полному обновлению Конституции Армении, запланированный на поствыборный период.

Напомним, что у конституционного проекта Пашиняна есть две стороны – внутренняя и внешняя. С внутренней стороны, задача удержания власти в своих руках мотивирует Никола Пашиняна вернуть в Армению президентскую модель управления государством. При правильно составленной Конституции Пашинян уже в статусе президента получит полный контроль над всеми процессами в республике, и его полномочия не будут зависеть от расклада сил в парламенте. Выигрывать президентские выборы намного проще, чем парламентские, и надо лишь не прописывать в Основном законе ограничение по числу президентских сроков, чтобы править Арменией на протяжении десятилетий, раз в 5-7 лет подтверждая свою легитимность.

С внешней стороны, изменения Конституции Армении требует задача подписания мирного договора с Азербайджаном: в преамбуле Основного закона РА содержится ссылка на нелегитимный документ – Декларацию о независимости, где содержатся претензии на присоединение к Армении азербайджанских территорий в Карабахском экономическом районе. Баку изначально указывал, что мирный договор не может быть подписан, пока армянская Конституция прямо противоречит его второму пункту об отсутствии территориальных претензий Азербайджана и Армении друг к другу. Сегодня только фиксирующая конфликтное прошлое армяно-азербайджанской истории преамбула Конституции РА отделяет Баку и Ереван от юридического закрепления мира и установления дипломатических отношений.

Обе задачи – вернуть в республику президентскую форму правления и убрать ссылку на конфликтогенную Декларацию о независимости из преамбулы – весьма просты с технической стороны. Глава Минюста Армении Србуи Галян еще в марте, после подтверждения Николом Пашиняном, что ссылки на Декларацию о независимости в новом Основном законе не будет, сообщала, что проект Конституции полностью готов с правовой точки зрения. Однако власти без особых пояснений предпочли отложить публикацию этого проекта и проведение конституционного референдума о его принятии на поствыборный период. В экспертной среде высказывались предположения, что команда Пашиняна может опасаться поражения на парламентских выборах, которое сделает предвыборный конституционный референдум бессмысленным, так как оппоненты "Гражданского договора" немедленно отменят и новую Конституцию, и мирный договор с Азербайджаном.

При этом из политического анализа выпал именно тот сценарий, который в итоге реализовался: "Гражданский договор" выиграл выборы, но не сможет назначить конституционный референдум, поскольку для этого у него не хватает депутатских голосов – а оппозиция, состоящая из "партии войны" Роберта Кочаряна и партии солидарного с ним Самвела Карапетяна, этих голосов никогда не даст. Ни стабилизация мира с Азербайджаном, ни переход Никола Пашиняна в статус полномочного президента им не нужны. В связи с этим армяно-азербайджанское урегулирование рискует встать на паузу как минимум на пять лет, до следующих парламентских выборов, и к Пашиняну по этому поводу формально не может быть предъявлено претензий – так уж проголосовали граждане Армении; кроме того, он сам оказался пострадавшей стороной, так как не станет теперь президентом в президентской республике.

Тем не менее, вопросы к поведению Еревана все же есть. Команда Пашиняна при желании могла бы организовать реализацию конституционного проекта более аккуратно: опубликовать текст новой Конституции и принять в парламенте закон о всенародном референдуме до выборов, когда у "Гражданского договора" еще было конституционное большинство. Ничто не мешало назначить референдум на какую угодно дату поствыборного периода. Предположения, что новая Конституция могла понизить поддержку "Гражданского договора" на выборах, не принимаются – люди в Армении шли голосовать не за партии, а за их лидеров, и своим сторонникам Никол Пашинян угоден в любой должности, хоть премьер-министра, хоть президента.

Более того, публикация текста новой Конституции и назначение референдума до выборов являлись не риском, а наоборот, страховкой Пашиняна на случай поражения на парламентских выборах: оппозиции понадобилось бы не простое, а конституционное большинство для их отмены, то есть двукратное превосходство над "Гражданским договором", что не ожидалось даже в самых смелых прогнозах. "Гражданский договор" мог бы проиграть выборы, а конституционный референдум все равно пришлось бы организовать, и в случае голосования граждан в поддержку новой Конституции у Никола Пашиняна появлялась возможность вернуться к власти через президентские выборы.

Нынешнюю ситуацию можно объяснить двумя путями: недомыслие и злой умысел. Никол Пашинян либо был абсолютно уверен в повторении правящей партией успеха прошлых и позапрошлых выборов, либо намеренно затягивал конституционный вопрос, ожидая утраты "Гражданским договором" конституционного большинства. Учитывая всю предыдущую политическую деятельность Пашиняна на посту главы правительства Армении, более реалистичным выглядит первый вариант – у него нет ни малейших мотивов тормозить армяно-азербайджанское урегулирование и в какой-то форме сохранять конфликтный потенциал в контактах с Баку. С другой стороны, и второй вариант исключать нельзя.

С момента парафирования мирного договора 8 августа 2025 года Ереван получил ощутимые выгоды от нормализации отношений с Баку – транзит товаров из России и Казахстана через азербайджанские территории и импорт нефтепродуктов из Азербайджана. Турция полностью готова к открытию турецко-армянской границы, ожидая лишь подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Диалог между властями и гражданскими обществами двух стран развивается активно и без посредников – к примеру, накануне помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прибыл в Дилижан (Тавушская область Армении), где встретился с секретарем армянского Совета Безопасности Арменом Григоряном. Команде Никола Пашиняна определенно хотелось бы сохранить и преумножить этот прогресс в извлечении Армении из слоев геополитической изоляции.

Поэтому стоит ожидать, что Пашинян не откажется от планов провести конституционный референдум. От "партии войны" Роберта Кочаряна ему ожидать нечего, но с "Сильной Арменией" Самвела Карапетяна можно работать как с совершенно новой политической силой. Пашиняну есть что предложить Карапетяну, прежде всего прекращение уголовных дел и денационализацию "Электрических сетей Армении", в обмен на аренду шести голосов депутатов для принятия закона о референдуме, и точно так же он способен давить на нового политического оппонента. Друзьями они, разумеется, не станут, но политика все-таки строится не на личных отношениях, а на синхронизации интересов и целесообразности взаимодействия. Самвел Карапетян неделю назад вошел в политику Армении, и теперь будет действовать политически, а значит, Никол Пашинян при наличии желания сможет с ним договориться.

Так что в вопросе обновления Конституции Армении точка еще не поставлена. Вероятно, предстоят переговоры по дополнительным поправкам в Основной закон – недаром Србуи Галян сразу после выборов объявила, что текст Конституции еще не закончен – но Никол Пашинян определенно продолжит добиваться своего. Потенциальный откат в армяно-азербайджанской нормализации для него сегодня недопустим.