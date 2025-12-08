Армения и Иран обсудили развитие торговых связей

Тегеран и Ереван развивают диалог в области торговли. Стороны обсудили улучшение таможенных процедур.

Глава дипмиссии Армении в ИРИ Григор Акопян провел переговоры с главой Таможенной службы Ирана Форудом Асгари.

В фокусе внимания сторон оказались вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. В частности, были рассмотрены шаги, которые направлены на упрощение торговли.

Также были рассмотрены аспекты, связанные с работой таможенных пунктов Мегри-Нордуз. Кроме того, стороны обсудили действия, которые направленные на упрощение таможенных процедур и улучшение логистики.

Армения и Иран отметили важность продолжения диалога по этому вопросу.