Вестник Кавказа

Армения и Иран обсудили развитие торговых связей

Армения и Иран обсудили развитие торговых связей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Ереван развивают диалог в области торговли. Стороны обсудили улучшение таможенных процедур.

Глава дипмиссии Армении в ИРИ Григор Акопян провел переговоры с главой Таможенной службы Ирана Форудом Асгари. 

В фокусе внимания сторон оказались вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. В частности, были рассмотрены шаги, которые направлены на упрощение торговли. 

Также были рассмотрены аспекты, связанные с работой таможенных пунктов Мегри-Нордуз. Кроме того, стороны обсудили действия, которые направленные на упрощение таможенных процедур и улучшение логистики. 

Армения и Иран отметили важность продолжения диалога по этому вопросу.

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