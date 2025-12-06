Армения и Иран обсудили развитие туризма

Представители Еревана и Тегерана обсудили развитие туризма. Глава Минэкономики Армении Папоян заявил о росте числа туристов из Ирана в РА.
Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян провел встречу с замглавы Минкульта Ирана Ануширваном Бандпеем. В ходе обсуждения стороны затронули вопросы развития туризма.
Папоян отметил продуктивность сотрудничества Еревана и Тегерана по вопросам туризма. В частности, зафиксирован рост туристического потока.
Так, за 11 месяцев года достопримечательности Армении увидели 166 тыс туристов из Ирана, тогда как за весь прошлый год страну посетили менее 180 тыс путешественников из ИРИ.
Стороны обсудили план мероприятий для дальнейшего развития туристических контактов.