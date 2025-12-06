Армения и ЕС заложили мину под мирный договор Баку и Еревана

Дипломаты Армении и Евросоюза согласовали такую формулировку оценки событий осени 2023 года в Карабахском экономическом районе Азербайджана, какая в дальнейшем может подорвать мирное урегулирование отношений Баку и Еревана.

На прошлой неделе Армения и Евросоюз сделали еще один шаг к расширению сотрудничества: глав МИД РА Арарат Мирзоян и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе подписали новый документ, определяющий направления и подходы дальнейшего взаимодействия республики с ЕС – Стратегическую повестку партнерства.

На уровне официальных заявлений по этому поводу документ не направлен против каких-либо государств, а нацелен только на мирную двустороннюю повестку дня, включая поддержку евроструктурами реформ в Армении, диверсификацию армянской экономики, смягчение визового режима и европейскую помощь в обеспечении безопасности. Однако в тексте Стратегической повестки партнерства Армении и ЕС содержатся формулировки, которые могут поставить под угрозу мир на Южном Кавказе.

В одном из пунктов Стратегической повестки партнерства Армении и ЕС Брюссель обязуется "уделить особое внимание удовлетворению потребностей и поддержке социально-экономической интеграции карабахских армян, перемещенных вследствие военной операции Азербайджана". В самом по себе намерении Брюсселя помочь армянскому населению, вернувшемуся из Карабахского экономического района Азербайджана в Армению в сентябре-октябре 2023 года, разумеется, ничего предосудительного нет – однако закрепление в документе формулировки "перемещенные вследствие военной операции Азербайджана" по существу закладывает мину замедленного действия под текущие и будущие мирные процессы армяно-азербайджанского урегулирования.

События осени 2023 года

Напомним, что 19-20 сентября 2023 года ввиду регулярных военных провокаций и терактов ВС Армении на территории Азербайджана Баку осуществил антитеррористические меры в Карабахском экономическом районе, на той его части вокруг города Ханкенди, где в то время еще оставалось марионеточное образование сепаратистов, управлявшееся из Еревана и содержавшееся за счет Армении. Результатом антитеррористических мер стало обеспечение безопасности во всем Карабахе, поскольку организаторы и исполнители терактов были силой принуждены сложить оружие. В полдень 20 сентября 2023 года руководство боевиков капитулировало, все антиазербайджанские военные действия были остановлены, одновременно главари сепаратистов заявили о ликвидации своей организации.

После этого по проекту азербайджанских властей предполагались гражданские процедуры реинтеграции проживавших в Карабахе армян в правовое поле Азербайджана: они должны были получить паспорта Азербайджанской Республики, стать гражданами государства, на территории которого они проживали на протяжении трех десятилетий, и приобрести все полагающиеся по законодательству республики права. Официальный Баку задолго до антитеррористических мер 19-20 сетнтября 2023 года информировал о порядке реинтеграции, действовал сайт, куда любой желающий житель Карабаха мог подать заявку о получении гражданства АР. Азербайджан был полностью готов к тому, чтобы все законное армянское население Карабахского экономического района продолжило жить в своих домах, но уже на законных основаниях, как азербайджанские граждане.

Однако реинтеграции не случилось. Главари сепаратистов по настоянию Еревана организовали массовый выезд людей из Азербайджана в Армению. Часть из них покидала азербайджанские земли вполне обоснованно – это были солдаты и офицеры ВС Армении, остававшиеся вокруг Ханкенди даже после завершения Карабахской войны в 2020 году, и незаконные переселенцы, которыми Ереван десятилетиями заполнял оккупированные территории Азербайджана для создания иллюзии активной жизни сепаратистского образования. Но вместе с ними уехали и те армяне, что жили в Карабахе до начала армяно-азербайджанского конфликта и имели обеспеченное властями Азербайджана право остаться. Лишь единицы обратились за получением азербайджанского паспорта.

Баку, разумеется, не мог препятствовать миграции в Армению жителей Ханкенди и других населенных пунктов. Тем, кто уезжал из Азербайджана, были предоставлены все условия для комфортного выезда через пункт пропуска в Лачинском районе. При этом важно подчеркнуть, что со стороны Баку не было сделано ничего для принуждения этих людей к миграции в Армению – каждый, кто покидал Азербайджан, делал это добровольно. Напротив, очевидное давление на жителей Ханкенди и их соседей оказали главари сепаратистов и правительство Армении с понятной целью: Ереван планировал использовать тему миграции армян из деоккупированного Карабаха как рычаг давления на Баку и способ получать деньги от партнеров якобы на помощь мигрантам.

Таким образом, антитеррористические меры в Карабахском экономическом районе Азербайджана и массовый переезд армян в Армению де-факто не связаны между собой. Антитеррористические меры не были направлены против мирного населения Ханкенди – они обезвреживали боевиков и остатки ВС Армении в районе. Миграция из Азербайджана в Армению не закладывалась в эти действия, поскольку плановым последствием обеспечения безопасности в Карабахе была реинтеграция армян в азербайджанское правовое поле.

Антиазербайджанская ловушка Армении и ЕС

Вышеизложенное позволяет с легкостью выявить политическую и юридическую вредоносность пункта Стратегической повестки партнерства Армении и ЕС о помощи мигрировавшим из Азербайджана армянам. В пункте сказано, что речь идет о людях, "перемещенных вследствие военной операции Азербайджана", однако ни один мигрант не был, собственно говоря, "перемещен". Этот глагол означает, что люди оказались в Армении против собственной воли, в то время как в действительности все они уехали из Азербайджана добровольно. Их безусловно принуждали мигрировать власти Армении, но точно никто не "перемещал".

Кроме того, миграция не была не только "перемещением", но и следствием антитеррористических мер Азербайджана. При этом документ, под которым стоят подписи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы европейской дипломатии Каи Каллас, устанавливает именно такую, ложную связь между двумя событиями. Получается, что Ереван и Брюссель утверждают, что Баку 19-20 сентября 2023 года занимался не обеспечением безопасности на своей территории, а организацией массового переезда армян в Армению. Фактически, это обвинение в этнической чистке, спрятанное в формулировке одного из семи десятков пунктов юридически обязывающего армянско-европейского документа.

Метафора мины замедленного действия применима к этому пункту Стратегической повестки партнерства Армении и ЕС по той причине, что прямо сейчас он будто бы не создает проблем армяно-азербайджанскому урегулированию, но может создать их в будущем. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян нацелен на нормализацию отношений с Баку и Анкарой в рамках политики "Реальной Армении", в том числе на подписание мирного договора с Азербайджаном, что позволит республике открыть восточные и западные границы. Но в какой-то перспективе власть в Армении может смениться, и сменщики Пашиняна, возможно, окажутся приверженцами старой националистической идеологии и захотят реванша в борьбе за азербайджанский Карабах – в их руках формулировка о "перемещенных вследствие военной операции Азербайджана" станет инструментом развала мирного договора Баку и Еревана.

Формулировка даст им возможность обвинить Азербайджан в никогда не происходившем изгнании армян из Карабаха и потребовать от Евросоюза, подписавшегося под документом, поддержки в давлении на Баку. Подпись Каи Каллас свидетельствует, что Брюссель разделяет с Ереваном антиазербайджанскую трактовку событий осени 2023 года. Более того, обе стороны по каким-то причинам, говорящим о двойной игре властей Армении и евроструктур против Азербайджана, согласованно включили в повестку своего сотрудничества заготовку для атаки на Баку в той или иной перспективе. То есть Брюссель и Ереван планируют вместе работать над воплощением этого пункта в жизни и "уделять особое внимание" антиазербайджанской кампании, которая пока что очень скрытно закладывается в двусторонние документы, но вполне может получить развитие в будущем.

Документ требует уже сейчас поставить вопрос о реальном подходе Еревана к армяно-азербайджанскому урегулированию. Подобные юридические ловушки недопустимы ни в каких договорах и соглашениях, заключаемых властями Армении с иностранными правительствами и международными организациями. Все правовое поле должно быть полностью разминировано перед подписанием мирного договора между Баку и Ереваном, чтобы мир на Южном Кавказе был стабильным и бессрочным на 100%.