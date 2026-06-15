Вестник Кавказа

Возобновилась продажа билетов на поезда на Юг России в сентябре

Возобновилась продажа билетов на поезда на Юг России в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РЖД постепенно возвращает в продажу билеты на поезда на Юг России с отправлением с 8 сентября. Расписание проходит корректировку из-за ремонтных работ на ж/д инфраструктуре.

"Российские железные дороги" (РЖД) возобновили реализацию билетов на поезда в направлении Юга России.

"Открыта продажа билетов на ряд поездов в сообщении с Югом России, приостановленная ранее в связи с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года"

– РЖД

Накануне продажа билетов по ряду направлений была временно приостановлена, проводилась корректировка расписания поездов отправлением с 8 сентября из-за ремонта железной дороги. Изменения затронули некоторые поезда, которые идут на черноморские курорты и в Ставропольский край, передает ТАСС.

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