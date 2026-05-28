РЖД временно остановили продажу билетов на южные поезда

Из-за ремонта железной дороги РЖД временно закрыли продажу билетов на поезда с Юга и из Ставропольского края, маршруты которых будут скорректированы.

РЖД временно приостановили реализацию билетов на некоторые поезда, в том числе следующие с Юга и из Ставропольского края из-за ремонта на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Предстоящие изменения затронут составы, отправляющиеся от станций Черноморского побережья и Кавминвод. Продажи откроются в ближайшее время сразу после окончательного утверждения скорректированного расписания.

​В сентябре на путях пройдут ремонтные работы, из-за которых расписание и маршруты части поездов дальнего следования с 8 сентября придется изменить. До формирования нового графика продажа билетов на эти рейсы приостановлена.

​На текущий летний сезон компания назначила 149 пар поездов для сообщения с Черноморским побережьем и курортами Кавказских Минеральных Вод. Из этого числа 65 составов следуют в Адлер, 43 поезда — в Анапу, а 24 рейса — в Новороссийск.