Израиль объявил о продлении особого режима безопасности в тылу

Руководство Израиля одобрило продление особого режима безопасности в тылу. Он будет действовать еще минимум две недели.

Израиль продлил особый режим безопасности в тылу до 30 июня. Об этом сообщают 15 июня местные средства массовой информации.

По данным портала Ynet, власти еврейского государства приняли решение о продлении данного режима, несмотря на снижение напряженности на Ближнем Востоке в связи с ожидающимся подписанием соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.

"Правительство... одобрило продление особого положения внутри страны с сегодняшнего дня до 30 июня"

– Ynet

Ранее представители США и Ирана подтвердили завершение работы над меморандумом. Ожидается, что он будет подписан в Швейцарии в ближайшую пятницу, 19 июня.