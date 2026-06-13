Вестник Кавказа

Израиль объявил о продлении особого режима безопасности в тылу

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Израиля одобрило продление особого режима безопасности в тылу. Он будет действовать еще минимум две недели.

Израиль продлил особый режим безопасности в тылу до 30 июня. Об этом сообщают 15 июня местные средства массовой информации.

По данным портала Ynet, власти еврейского государства приняли решение о продлении данного режима, несмотря на снижение напряженности на Ближнем Востоке в связи с ожидающимся подписанием соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.

"Правительство... одобрило продление особого положения внутри страны с сегодняшнего дня до 30 июня"

– Ynet

Ранее представители США и Ирана подтвердили завершение работы над меморандумом. Ожидается, что он будет подписан в Швейцарии в ближайшую пятницу, 19 июня.

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