Представители США и Ирана встретятся в Женеве - СМИ

США и Иран вышли на финишную прямую в заключении мирного соглашения с США - глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф уже готовят поездку в Женеву для его подписания.

Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в скором времени отправятся в Женеву для подписания соглашения с США, пишет The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Как сообщает газета, американскую сторону на торжественной церемонии, запланированной в мировой столице дипломатии на 19 июня, будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Издание напоминает: столь масштабный контакт на самом высоком уровне между Вашингтоном и Тегераном пройдет впервые за последние 47 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что итоговое соглашение между США и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии. На данный момент стороны договорились о полном прекращении огня на всех направлениях, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. С подписанием документа откроется Ормузский пролив, при этом Иран не будет брать плату за его проход.