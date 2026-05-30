РФ могла бы собрать палестинские движения на переговоры в Москве – Марзук

Различные конкурирующие между собой палестинские движения, по мнению зампредседателя политбюро движения ХАМАС Мусы Абу Марзука, могли бы собраться на переговоры в Москве.

Палестинские политические силы могли бы провести встречу в Москве, такое мнение выразил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Журналист задал ему вопрос о возможности проведения нового раунда внутрипалестинских переговоров.

В ответ Муса Абу Марзук напомнил, что ранее Москве удавалось успешно собирать за столом переговоров все палестинские силы. Кроме того, Россия оказывала содействие в разработке документов, которые удовлетворяют большинство палестинских фракций. В то же время, отметил глава политбюро ХАМАС, Израиль не давал возможности воплотить их в жизнь.

"Этот российский опыт может быть востребован и в будущем"

– Муса Абу Марзук

Он добавил, что сейчас российская сторона могла бы выступить с предложением для палестинских фракций организовать встречу в Москве, передает РИА Новости.

"Но для достижения результатов потребуется более сильная воля к достижению единства со стороны палестинцев"

– Муса Абу Марзук