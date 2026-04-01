Азербайджан стремится стать региональным лидером по халяльной продукции

Власти Азербайджана, по словам главы Минсельхоза Меджнуна Мамедова, намерены превратить страну в лидера производства и поставок продукции халяль в регионе.

Задача руководства Азербайджана заключается в том, чтобы превратить страну в регионального лидера по производству, переработку и экспорту продукции, соответствующей стандарту халяль, сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

Соответствующее заявление он сделал на министерской сессии "Халяльная экономика для устойчивой региональной интеграции", которая проводилась в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку.

Меджнун Мамедов обратил внимание на готовность Азербайджана стать стратегическими воротами в рамках архитектуры рынка продукции халяль, который создается сейчас.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что в Азербайджане обеспечена максимально конкурентоспособная среда, благоприятная для инвестиций в сельское хозяйство.

"Наши географические преимущества, механизмы государственной поддержки и быстрое развитие аграрного сектора делают нашу страну одним из наиболее привлекательных инвестиционных направлений региона"

– Меджнун Мамедов