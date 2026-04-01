Азербайджан стремится стать региональным лидером по халяльной продукции

Задача руководства Азербайджана заключается в том, чтобы превратить страну в регионального лидера по производству, переработку и экспорту продукции, соответствующей стандарту халяль, сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.
Соответствующее заявление он сделал на министерской сессии "Халяльная экономика для устойчивой региональной интеграции", которая проводилась в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку.
Меджнун Мамедов обратил внимание на готовность Азербайджана стать стратегическими воротами в рамках архитектуры рынка продукции халяль, который создается сейчас.
Глава Минсельхоза подчеркнул, что в Азербайджане обеспечена максимально конкурентоспособная среда, благоприятная для инвестиций в сельское хозяйство.
"Наши географические преимущества, механизмы государственной поддержки и быстрое развитие аграрного сектора делают нашу страну одним из наиболее привлекательных инвестиционных направлений региона"
– Меджнун Мамедов