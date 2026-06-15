Вестник Кавказа

США действительно снимают морскую блокаду против Ирана – Тегеран

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана подтвердили, что Америка начала снимать морскую блокаду Ормузского пролива. О соответствующем решении ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Блокада Ормузского пролива постепенно снимается Америкой, такое заявление сделал замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

"Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость"

– Маджид Тахт-Раванчи

Напомним, что ранее, 15 июня, американский президент Дональд Трамп, сообщив о достижении с Ираном договоренности по меморандуму, подчеркнул, что дает добро на отмену морской блокады со стороны США. Вечером в понедельник же иранский телеканал Press TV, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил, что три нефтяных танкера Ирана и два судна с товарами первой необходимости для свободно пересекли международные воды.

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