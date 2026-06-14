Трамп раскритиковал Израиль за военную операцию в Ливане

Американский президент заявил, что крайне недоволен тем, как Израиль слишком затягивает проведение военной операции против Хезболлы в Ливане.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал израильское руководство за затянувшуюся операцию против ливанского движения "Хезболла".

Об этом он заявил на полях саммита G7 во Франции, когда встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Трамп подчеркнул, что эту военную операцию стоило завершить значительно раньше.

"Я недоволен тем, как Израиль действовал в отношении Ливана и Хезболлы. Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Все это продолжается бесконечно"

– Дональд Трамп

Американский лидер отметил, что не считает поведение Израиля в отношении Ливана приемлемым.

По его словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет себя безответственно.

"Я недоволен тем, как Израиль повел себя в ситуации с Ливаном. У меня были прекрасные отношения с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.), но теперь Биби должен быть более ответственным в том, что касается Ливана"

– Дональд Трамп