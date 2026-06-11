Трамп осудил удары Израиля по Ливану

Американский президент заявил о том, что ЦАХАЛ не должна была атаковать Бейрут накануне заключения сделки США и Ирана.

Израильским военным не следовало наносить удары по столице Ливана в свете подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Произошедшая этим утром атака на Бейрут не должна была произойти, в частности, в особенный день, когда мы так близки к мирной сделке с Ираном"

– Дональд Трамп

В этой связи Дональд Трамп обратился к Израилю и шиитской группировке "Хезболла" с требованием прекратить боевые действия пока соглашение не будет подписано.

"Не должно быть новых атак со стороны Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть более никаких атак со стороны любой другой стороны, включая "Хезболла", против Израиля"

– Дональд Трамп

Все стороны должны проявить сдержанность, подчеркнул американский лидер.

Это может стать началом долгого и прекрасного мира – давайте не упустим этот шанс, призвал Трамп.

Он отметил, что Израиль якобы отвечал Ливану на удары по своей территории, однако эта ливанская атака была небольшой, и в ней "никто не пострадал и не погиб".