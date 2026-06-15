США планируют заполучить ядерные материалы Ирана в рамках будущего соглашения

Дональд Трамп заявил о намерении США заполучить иранские ядерные материалы, а также в рамках будущего соглашения полностью запретить Ирану обладать ядерным оружием.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах заполучить иранские ядерные материалы и запретить Ирану обладать ядерным оружием. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита Группы семи во Франции.

Трамп отметил, что иранские ядерные материалы не представляют большой ценности, однако США намерены заполучить ядерные материалы.

"Мы собираемся пойти и достать иранские ядерные материалы. Они не очень ценны, но, я думаю, психологически мы хотим их заполучить"

- Дональд Трамп

В рамках будущего соглашения Ирану будет запрещено обладать ядерным оружием, разрабатывать или покупать ядерное оружие. Президент США подчеркнул, что именно по этой причине согласился подписать данное соглашение.

Трамп предупредил, что Иран пострадает от невероятных последствий в случае любых действий с ядерным оружием, однако не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

Официальное подписание соглашения между США и Ираном состоится в Швейцарии. Документ закрепит окончательное прекращение военных действий. Перед церемонией стороны проведут серию дополнительных переговоров.