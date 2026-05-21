Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека

Сегодня в Нью-Йорке представителя Азербайджана избрали членом ООН по правам человека. Фуад Зарбиев будет участвовать в работе комитета в 2027-2030 годах.

Представитель Азербайджана Фуад Зарбиев вошел в Комитет ООН по правам человека, такое сообщение распространил МИД АР.

В нем говорится, что сегодня в Нью-Йорке, в ходе 42-го заседания стран Международного пакта о гражданских и политических правах, кандидат от Азербайджана был избран членом Комитета ООН по правам человека (ICCPR), он будет находиться в составе структуры в 2027-2030 годах.

Сообщается, что выборы проходили в условиях высокой международной конкуренции. Наряду с Азербайджаном за 9 свободных мест в комитете боролись представители 16 стран мира.

От Азербайджана в выборах участвовал профессор международного права Женевского института международных отношений Фуад Зарбиев. Он получил больше всего голосов еще в первом туре голосования: за него проголосовала 131 страна. В результате он стал членом комитета.