Президент Азербайджана провел встречу с заместителем генсека ООН

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

Выразив благодарность руководству ООН за поддержку в организации 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), о отметил, что правительство АР и Программа ООН по населенным пунктам работали как единая команда для успешного проведения мероприятия.

Ильхам Алиев пояснил, что по числу участников форум стал вторым важным международным мероприятием, прошедшим в Азербайджане, после COP29, указав на успешную организацию форума.

Отметив плодотворное сотрудничество Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам, Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан будет и далее вести партнерские отношения с этой структурой и активно участвовать в работе других сессий WUF13.

В свою очередь Амина Мохаммед передала президенту Азербайджана приветствия генсека ООН Антониу Гутерриша. Выразив признательность, Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Антониу Гутерришу.

Замгенсека ООН поздравила главу государства с успешной организацией WUF13, пояснив, что участие в нем множества высокопоставленных гостей из разных стран мира производит глубокое впечатление.

С удовлетворением указав на единство исторического наследия и современности, а также на применением современных правил градостроительства в Баку, Амина Мохаммед отметила, что благодаря этому город обладает особой красотой.

Кроме того, на встрече было пояснено, что восстановительные и строительные работы, которые ведет Азербайджан на освобожденных территориях в постконфликтный период, служат примером для регионов, которые находятся в такой же ситуации. Поэтому была подчеркнута польза, которую бы принес обмен опытом Азербайджан с другими странами в рамках ООН.