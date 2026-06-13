В МИД Казахстана рассказали о важности партнерства с РФ

Министр иностранных дел Казахстана заявил о том, что отношения с Россией являются важнейшей составляющей внешней политики Астаны.

Партнерские отношения с Россией – важнейший элемент внешней политики Казахстана, такое заявление сделал глава МИД страны Ермек Кошербаев.

Об этом он сообщил на торжественном приеме в посольстве РФ в Астане по случаю Дня России.

"Мы рассматриваем партнерство с Россией как один из важнейших элементов этой политики и как неотъемлемую часть более широкой задачи по укреплению международного сотрудничества"

– Ермек Кошербаев

При этом он подчеркнул, что Астана стремится к развитию разносторонней внешней политики, развивая при этом "конструктивные отношения со всеми государствами и регионами мира".

По его словам, российско-казахстанские отношения играют роль в процессе развития и взаимосвязанности современного мира.

Кошербаев отметил, что с 1991 года Москва и Астана сумели выстроить модель отношений, основанную на равноправии, взаимном уважении и ответственном учете собственных национальных интересов.

"Сегодня, когда международная система переживает один из наиболее сложных и масштабных этапов трансформации, особую ценность приобретают надежные партнеры, способные смотреть за горизонт текущей конъюнктуры и совместно сформировать образ будущего"

– Ермек Кошербаев

При этом глава МИД Казахстана сказал, что партнерство Астаны и Москвы строится на общей истории и многолетних человеческих связях.

Также он подчеркнул, что страны разделяет самая протяженная сухопутная граница в мире.

Как сообщил Кошербаев, для Казахстана большое стратегическое значение имеет развитие партнерства с России в самых разных областях.