Вестник Кавказа

На границе России и Казахстана образовалась очередь из грузовиков

На границе России и Казахстана образовалась очередь из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезонное увеличение объемов транспортировки овощей и фруктов привело к скоплению грузовых автомобилей на казахстанско-российской границе.

На пропускном пункте "Косак" на границе России и Казахстана скопилась очередь из грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

По информации комитета, скопление машин связано с сезонным ростом перевозок плодоовощной продукции. Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Сейчас его средняя пропускная способность на выезд составляет около 200-220 грузовиков в сутки.

Водителям рекомендуют заранее корректировать маршруты и использовать другие пограничные переходы. В Павлодарской области работают международные пункты пропуска "Шарбакты" и "Урлютобе", а в Северо-Казахстанской области открыты "Жана-Жол", "Каракога" и "Кызыл-Жар".

Также для пересечения границы предусмотрена специальная система электронной очереди. Она позволяет водителям заранее узнать о наличии свободных мест на нужную дату.

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