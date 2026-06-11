На границе России и Казахстана образовалась очередь из грузовиков

Сезонное увеличение объемов транспортировки овощей и фруктов привело к скоплению грузовых автомобилей на казахстанско-российской границе.

На пропускном пункте "Косак" на границе России и Казахстана скопилась очередь из грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

По информации комитета, скопление машин связано с сезонным ростом перевозок плодоовощной продукции. Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Сейчас его средняя пропускная способность на выезд составляет около 200-220 грузовиков в сутки.

Водителям рекомендуют заранее корректировать маршруты и использовать другие пограничные переходы. В Павлодарской области работают международные пункты пропуска "Шарбакты" и "Урлютобе", а в Северо-Казахстанской области открыты "Жана-Жол", "Каракога" и "Кызыл-Жар".

Также для пересечения границы предусмотрена специальная система электронной очереди. Она позволяет водителям заранее узнать о наличии свободных мест на нужную дату.