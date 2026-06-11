Вестник Кавказа

В Казахстане запустят производство грузовиков Volvo

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Astana Motors и шведский концерн Volvo подписали документы о сотрудничестве. В Казахстане планируется запустить производство шведских грузовиков.

Казахстан будет развивать сотрудничество с компанией Volvo. Компания Astana Motors договорилась о партнерство со шведским концерном, поведали в Минпроме Казахстана. 

В центральноазиатской республике будет запущено производство седельных тягачей, также планируется выпуск грузовых машин. 

"На первом этапе проекта планируется выпуск магистральных седельных тягачей Volvo FH13, предназначенных для дальних перевозок. Также рассматривается производство автомобилей Volvo FMX13, широко используемых в промышленности и строительстве"

– Минпром Казахстан 

Кроме того, Astana Motors и шведская компания обсудили вопросы инвестиций, промкооперации, добывающей промышленности. Стороны отметили важность локализации производства.

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