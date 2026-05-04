Казахстан построит терминалы КТЖ в России, Азербайджане и Беларуси

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поставил задачу завершить строительство железнодорожных терминалов Казахстанских железных дорог в Астане и России, Азербайджане и Беларуси до июля 2027 года.

Минтранс Казахстана и государственный транспортно-логистический холдинг страны, железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров, крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) до 1 июля 2027 года завершит реализацию терминальной сети в Астане, а также в подмосковном Селятино, азербайджанском Аляте и белорусской Свислочи – такое поручение сегодня дал Минтрансу страны и КТЖ премьер Казахстана Олжас Бектенов.

"Необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры. Например, надо расширять международную терминальную сеть, которая направлена на переориентацию грузопотока через территорию Казахстана"

- Олжас Бектенов

Ставя такую задачу, казахстанский премьер отметил: новые проекты позволят нарастить транзитный потенциал страны и привлечь в нее новые грузовые потоки, передает Sputnik Казахстан.

Не останутся без внимания и аналогичные проекты в Венгрии, Китае и Румынии – Бектенов поручил приступить к их реализации в Будапеште, Чэнду и Констанце.