В Турции повысят сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы

С 1 июля в Турции стоимость транзита коммерческих судов через проливы Босфор и Дарданеллы вырастет на 15% до $6,7 за т в рамках ежегодного планового пересмотра тарифов.

Власти Турции с 1 июля повысят сборы на 15% за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на официальные данные ведомства.

Действующая ставка применяется с июля прошлого года и составляет $5,83 за т. Размер платежа рассчитывается согласно тоннажу судна в строгом соответствии с положениями Конвенции Монтре от 1936 года, регламентирующей судоходство в данной акватории.

Турецкое правительство проводит ежегодную ревизию транзитных тарифов начиная с 2022 года. До введения этой практики стоимость прохода оставалась неизменной на уровне $0,8 за т.

По данным Минтранса Турции, в 2025 году проливы пересекли более 40 тыс судов со средним сбором от $15 тыс до $30 тыс. Вырученные средства идут на содержание береговых и спасательных служб, а также ликвидацию морских инцидентов.