Глава Минэкономики Армении дважды посетит Россию в июле

Геворг Папоян намерен обсудить с представителями России вопросы ограничений на поставки армянских товаров. С этой целью он дважды приедет в РФ в следующем месяце.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян собирается в июле совершить два визита в Россию.

В интервью агентству "Арменпресс" он отметил, что в РФ планируется обсудить вопросы, связанные с ограничениями на поставки армянских товаров.

"Запланированы встречи с двумя разными партнерами. Мы решим и обсудим эти вопросы, потому что я считаю, что все вопросы могут и должны обсуждаться за столом переговоров и все вопросы могут быть решены в результате скоординированной работы с Российской Федерацией"

– Геворг Папоян

При этом он не исключил, что есть поднятые партнерами вопросы, на которые, возможно, еще не был дан надлежащий ответ.

"Нам нужно выяснить, что это за вопросы, довести их до министерства экономики и решить их"

– армянский министр

Он также отметил, что экспорт в Россию по ряду товарных маршрутов практически остановился, что привело к определенной шоковой ситуации. Глава ведомства добавил, что в настоящее время они активно работают с частным бизнесом и Армения смогла в определенной степени диверсифицировать экспорт.