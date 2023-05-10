Зачем Турции нужна новая конституция?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о назначении команды экспертов-юристов, которые будут работать над проектом новой конституции. Какая у Турции конституция, почему Эрдоган решил ее изменить и как он собирается это сделать, рассказываем в нашем материале.

Почему Эрдоган хочет изменить конституцию?

Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции с 2014 года, уже многие годы настаивает на том, что новая конституция стране необходима в связи с тем, что текущая была создана в результате военного переворота 1980 года, и на сегодняшний день она не является актуальной, хотя поправки в неё вносились несколько раз. ”Уже 23 года мы демонстрируем своё искреннее желание увенчать нашу демократию новой гражданской и либертарианской конституцией”, - заявил Эрдоган на встрече с региональными представителями правящей партии страны. Стремление Эрдогана изменить конституцию все эти годы не находило поддержки среди оппозиционных партий, однако на этот раз президент намерен прийти с ними к консенсусу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько в Турции было конституций?

За всё время существования Турецкой Республики, образованной в 1923 году, страна жила по четырем разным основным документам.

с 1921 по 1924 годы действовала первая конституция Турции. В ней содержались принципы, на которых должно было быть создано новое государство. В рамках этой конституции управляло страной Великое национальное собрание или меджлис; с 1924 по 1961 год в Турции была вторая конституция, гораздо больше первой. Согласно этой конституции, законодательная и исполнительная власть была сосредоточена также в руках меджлиса, который получил полномочия избирать президента; в 1961-м году в Турции появилась третья конституция, действовавшая до 1982го года. Эта конституция - результат переворота 1960го года. Она была одобрена в результате референдума почти 62% голосов. В новой конституции появились положения, касающиеся прав и свобод человека, которые должны соблюдаться в любое время. Еще одно изменение в новой конституции - сенат. Так на двадцать лет парламент Турции стал двухпалатным. в 1982-м году была ратифицирована действующая конституция Турции.

Что не так с действующей конституцией Турции?

Конституция, появившаяся в 1982-м году, стала результатом военного переворота, произошедшего двумя годами ранее. Считается, что четвёртая конституция, по сравнению с третьей, содержит больше ограничений как культурных, так и политических прав. Конституция 1982го года неоднократно дополнялась, в том числе и в ходе референдумов. В ходе последнего, в 2017 году, Республика Турция сменила статус с президентско-парламентской на президентскую. Самым спорным моментом конституции, с точки зрения нынешнего лидера страны, Реджепа Тайипа Эрдогана, является гарантия расширенных полномочий военных, а также предоставление им возможности влиять на политику посредством Совета национальной безопасности, задача которого - разработка политики нацбезопасности. В свою очередь армия Турции, которая считается гарантом Республики, неоднократно вмешивалась, трижды захватив правительство в 1960, 1971 и 1980 годах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как можно изменить конституцию?

Турецкая конституция может быть изменена двумя способами:

путем референдума, для проведения которого нужно одобрение трёх пятых парламентского большинства, то есть как минимум 360 из 600 парламентариев; прямой ратификацией супербольшинством - 400 парламентариями.

На данный момент Партии справедливости и развития и ее сторонникам в Национальном собрании не хватает голосов ни для одного из способов изменения конституции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой будет новая конституция?

Ультраправая Партия националистического движения, союзник Партии справедливости и развития, уже подготовила свой собственный вариант будущей конституции. Что касается оппозиционных партий в парламенте, их к активному сотрудничеству приглашает Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, новая конституция укрепит демократию и гарантирует права и свободы.

Конституция будет не для Тайипа Эрдогана, а для 86 миллионов жителей страны

- президент Турции.

Чего опасается турецкая оппозиция?

Критики и турецкая оппозиция опасаются, что новая конституция даст Реджепу Тайипу Эрдогану, который на сегодняшний момент в третий раз занимает должность президента страны, баллотироваться на высший пост еще раз. Сам Эрдоган такие утверждения отвергает, настаивая на том, что новая конституция нужна, в первую очередь, для народа. Следующие президентские выборы в Турции состоятся в 2028 году, и, не исключено, что к тому времени в стране появится новый основной закон, к которому уже много лет стремится турецкий лидер.