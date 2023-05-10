Эрдоган: после президентских выборов Турцию ждет новая Конституция

Опубликовано: 14:42, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Вслед за президентскими выборами в Турции, которые пройдут 14 мая, в стране будет поднят вопрос о принятии новой, поистине народной Конституции, защищающей интересы народа, заявил сегодня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой Конституции страны.

"Мы хотим, чтобы в Турции была Конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов", - рассказал Эрдоган, выступая сегодня в церемонии, посвященной 155-летию Государственного совета в среду в Анкаре, передает РИА Новости.

Эрдоган уже заявлял, что Турции требуется новый основной закон, который станет залогом дальнейшего развития страны, поскольку нынешняя Конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности. Подготовка нового закона продолжается.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая, основным оппонентом действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" – на них будет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов пройдет 28 мая.