Президентские выборы в Турции 2023: дата, кандидаты, прогноз

© Фото: Сайты президента Турции и НРП

До начала всеобщих выборов в Турции остается несколько дней. Вместе с новым парламентом страны граждане Турции проголосуют за нового, а возможно, и прежнего президента. Выберет ли турецкий народ своего лидера в первом туре? Или для этого понадобится второй?

Во всеобщих выборах в Турции примут участие 36 партий и несколько кандидатов в президенты. Победитель определится по абсолютному большинству. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов избирателей, то в стране будет объявлен второй тур, где победит тот, кто наберет больше всего голосов.

Когда будут президентские выборы в Турции

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Изначально они должны были состояться не позднее 18 июня 2023 года. В августе 2022 года глава турецкого Минюста Бекир Боздаг подтвердил дату выборов, однако уже в апреле 2023 года действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил перенос на 14 мая.

Новая дата выборов выбрана неслучайно. Именно в этот день, в 1950 году, на всеобщих выборах в Турции Демократическая партия одержала победу, что фактически ознаменовало окончание единоличного правления Народно-республиканской партии - последователи основателя Турецкой Республики Ататюрка отошли от единоличного управления государством.

В феврале этого году юго-восток Турции потрясли мощные землетрясения, которые нанесли существенный урон экономике страны и лишили жизни десятков тысяч жителей. Серьезные финансовые убытки могли повлиять на дату выборов, однако Эрдоган от идеи отложить их отказался. Выборы не были перенесены на более поздний срок, дата осталась прежней – 14 мая.

Хатай, 8 февраля 2023 года

Если по итогам первого тура президентских выборов кандидаты не смогут преодолеть 50%-ый барьер, то в таком случае в Турции будет объявлен второй тур, где победитель определится большинством голосов. Дата второго тура - 28 мая.

Кандидаты

В конце марта Высшая избирательная комиссия Турции утвердила окончательный список кандидатов в президенты.

За пост главы государства поспорят:

действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган,

руководитель "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу,

председатель "Партии Отчизны" Мухаррем Индже,

член международного дискуссионного клуба "Валдай" и альянса АТА Синан Оган.

Индже и Оган, скорее всего, будут играть роль политических спойлеров. Так, про Индже говорят, что он стоит на стороне Эрдогана, чтобы отобрать очки у оппозиции в пользу действующего президента. Оган малоизвестен, и в гонке за президентский пост он будет аутсайдером.

Реджеп Тайип Эрдоган

Основная борьба за кресло лидера Турецкой Республики развернется между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу.

Кандидатуру действующего президента правящая Партия справедливости и развития выдвинула 4 июня 2022 года, а 9 июня он подтвердил свое участие в них.

69-летний Эрдоган руководит страной уже 8 лет, до этого он 11 лет занимал пост премьер-министра страны, а в 90-е годы был мэром Стамбула. Исповедует ислам суннитского толка, себя считает консервативным демократом.

Сайт Эрдогана. Митинг 4 мая 2023 года

Годы его правления связаны с серьезными мировыми событиями, в ходе которых Турция, во многом, по словам экспертов, благодаря Эрдогану, стала одним из ключевых игроков в мировой политике. При этом нельзя не отметить и социально-экономические проблемы, с которыми столкнулась страна при президентстве Эрдогана. Не стоит забывать и о февральских землетрясениях на юго-востоке страны, которые причинили серьезный ущерб экономике государства.

Кемаль Кылычдароглу

Второй главный кандидат на пост президента республики - 74-летний политик Кемаль Кылычдароглу. На протяжении 13 лет он остается лидером турецкой оппозиции.

Спокойствие и убедительность во время дискуссий и внешнее сходство с Махатмой Ганди стали "визитной карточкой" Кылычдароглу. Именно поэтому его называют "Турецкий Ганди", или "Ганди Кемаль".

Пресс-служба НРП. Митинг 4 мая 2023 года

Кемаль - последователь идей Ататюрка. Став кандидатом, Кылычдароглу обратился к сторонникам, акцентировав внимание на борьбе с коррупцией. Он отметил важность сплочения всех оппозиционных партий и движений в борьбе с Эрдоганом.

На фоне экономической ситуации в стране и февральских землетрясений Кемаль стал серьезным конкурентом Эрдогана и имеет весомые шансы на победу на выборах.

Прогноз

Прогнозы по президентским выборам в Турции постоянно меняются, различные издания и исследовательские компании дают разные оценки.

Так, по апрельским данным от газеты Duvar, Кылычдароглу опередил бы Эрдогана в первом туре. Лидеру "Народного альянса" отдали бы предпочтение 49,5% избирателей, а за действующего главу государства проголосовали бы 41,5%. При этом во втором туре Кемаль, по оценкам издания, одержал бы победу.

Турецкая газета Hürriyet заявила по итогам предварительного опроса, что более 47% избирателей отдадут предпочтение Эрдогану, а Кылычдароглу заработает 45,3% голосов.

Компания Ivem 4 мая опубликовала следующие данные: Эрдогана поддержат 47,8% участников, Кылычдароглу - 45,9%. Во втором туре нынешний президент победит кандидата от оппозиции с 51,5% голосов, за Кемаля во втором туре готовы проголосовать 48,5% избирателей.

По мнению министра внутренних дел Турции, Эрдоган победит на выборах уже в первом туре с 51-51,5% голосов.

"Говорю это совершенно четко"

— Сулейман Сойлу

Таким образом, результаты большинства опросов говорят о неминуемом втором туре. А вот кто по его итогам станет победителем и возглавит Турецкую Республику - наверняка предсказать невозможно.

Добавим, что 4 мая Высшая избирательная комиссия Турции временно запретила публиковать опросы общественного мнения, связанные с предстоящими выборами. Ограничение было введено за 10 дней до выборов, чтобы не влиять на позицию граждан.