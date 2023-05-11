Выборы в Турции 2023: кто лучше для России - Эрдоган или Кылычдароглу

Опубликовано: 7:30, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции, сайт НРП

Выборы президента в Турции все ближе. 14 мая решается судьбы страны на ближайшие пять лет, в том числе - и ее внешнеполитические устремления. Кого выберут в Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана или Кемаля Кылычдароглу - и как результаты народного волеизъявления отразятся на отношениях с Россией, рассказал Амур Гаджиев.

Всеобщие выборы в Турции, на которых граждане страны выберут президента и парламент, состоятся уже скоро - они назначены на ближайшее воскресенье, 14 мая.

Основные кандидаты на пост главы государства уже известны. Судя по данным опросов, это:

действующий президент, возглавляющий Турцию с 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган,

выдвинутый сумевшей объединиться оппозицией председатель Республиканской народной партией Кемаль Кылычдароглу.

Учитывая непростую экономическую ситуацию в Турции, разрушительное землетрясение начала февраля и слухи о якобы неблагоприятном состоянии здоровья Эрдогана, шансы соперников примерно одинаковы. Вопрос, кто победит на президентских выборах в Турции и в каком туре - второй уже назначен на 28 мая, - остается открытым.

В России повышенный интерес к результатам этих выборов объясняется еще и разницей во внешнеполитических подходах Эрдогана и оппозиции в лице Кылычдароглу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто победит на выборах в Турции?

Несмотря на осложняющие факторы, победу, скорее, одержит Эрдоган - таким прогнозом на президентские выборы поделился директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в программе Камрана Гасанова "Короли и пешки".

Эксперт признал, что землетрясение на юго-востоке Турции, унесшее десятки тысяч жизней, не могло не повлиять на рейтинг правящей партии, однако грамотные действия президента и правительства, сплочение общества вокруг национальной трагедии помогли нивелировать этот негативный эффект.

Учитывая это, а также результаты опросов, уверен Амур Гаджиев, Эрдоган все же останется президентом, но сможет ли он выиграть в первом туре - большой вопрос.

Как Эрдоган относится к России

Директор Центра изучения современной Турции также обрисовал перспективы победы обоих ключевых кандидатов для российско-турецких отношений.

Сайт президента Турции

Характеризуя Эрдогана, эксперт напомнил, что ранее Владимир Путин, другие российские политики уже тепло отзывались о действующем президенте.

"Эрдоган более предсказуемый, с Эрдоганом более комфортно работать, в плане того, что он, как говорил Владимир Путин, человек слова"

— Амур Гаджиев

Однако есть и более объективные моменты, указал он. "Амбициозные цели Эрдогана в том числе вписываются и во внешнеполитическую стратегию России. Турция себя позиционирует в качестве одного из центров многополярного мира. А многополярный мир - это один из принципов российской внешнеполитической стратегии", - напомнил эксперт.

"Более того, Эрдоган, озвучивая такие идеи, пытается позиционировать себя не в качестве форпоста коллективного Запада на юго-восточном направлении, а уже как самостоятельную силу. Эта внешнеполитическая многовекторность, которая присуща правительству Партии справедливости и развития, вполне комфортна для России. Не стоит забывать и об Астанинском процессе, о зерновой сделке, об армяно-азербайджанском урегулировании, Ливии - все эти вопросы решаются фактически без участия Запада", - подчеркнул Амур Гаджиев.

Что будет с отношениями с Россией, если Эрдоган проиграет выборы?

А вот оппозиция, пояснил директор Центра изучения современной Турции, судя по заявлениям ее представителей, скорее, склоняется в сторону Запада.

Оппозиционеры говорят, напомнил он, что, если они придут к власти, они напомнят России о членстве Турции в НАТО. Ранее противники правящей партии и Эрдогана много критиковали его за поставки российских С-400, за позицию Анкары по антироссийским санкциям и даже за проект АЭС Аккую.

"Есть весьма весомые основания предположить, что в случае, если к власти придет оппозиция с их президентом, то, по крайней мере, некоторые вещи, касающиеся российско-турецкого взаимодействия и сотрудничества, будут пересмотрены, причем не в пользу развития двустороннего сотрудничества", - заключил Амур Гаджиев.