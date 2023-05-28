Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Опубликовано: 21:58, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Кремля

Российский президент поздравил турецкого коллегу с переизбранием. Владимир Путин охарактеризовал победу Реджепа Тайипа Эрдогана как логичный результат его деятельности на посту главы государства.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сегодня во втором туре одержал победу на президентских выборах. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики"

– Владимир Путин

Глава российского государства подчеркнул, что Москва высоко оценивает вклад, который Эрдоган внес в укрепление дружественных отношений между Москвой и Анкарой, а также взаимовыгодного сотрудничества, которое ведется на различных направлениях.

Российский лидер указал, что готов продолжить конструктивный диалог по актуальным темам двусторонней, региональной и международной повестки.

"Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и создания на территории Турции газового хаба"

– Владимир Путин

Президент РФ пожелал турецкому коллеге новых успехов на ответственном посту, крепкого здоровья и благополучия.