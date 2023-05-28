Эрдоган выиграл выборы президента в Турции

Опубликовано: 20:16, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Президентские выборы в Турции практически завершены. Второй тур выиграл действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он уже получает поздравления от глав других государств, в частности, турецкому лидеру позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подсчет бюллетеней практически завершен на выборах президента в Турции.

Из публикаций Anadolu следует, что вскрыты и обработаны 98,33% урн. Результат действующего главы государства - 52,10%. Это означает, что Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором туре и остается президентом Турции на пять лет.

Второй кандидат в президенты, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, получил 47,90% голосов.

Сторонники турецкого лидера уже начали праздновать победу на улицах городов. Они машут флагами, устраивают автопробеги.

Сам глава государства выступит перед сторонниками в Анкаре.

Он также обратился к тем, кто голосовал за него, в Стамбуле. Президент спел песню, а потом заявил, что второй тур выборов главы государства в Турции стал "праздником демократии". Эрдоган поздравил всех, кто поддержал его своим голосом.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что настоящими победителями, причем в обоих турах, стали все 85 млн граждан Турции, и именно Турция оказалась в выигрыше по итогам выборов президента.

Поздравления

Реджепа Тайипа Эрдогана с победой уже поздравили зарубежные лидеры. Ему позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая перед сторонниками в Анкаре, Эрдоган сказал: "Мой брат Ильхам Алиев первым поздравил меня". Он также поведал, что азербайджанский лидер пригласил его посетить АР, и как можно быстрее.

Ранее поздравления победителю направили главы Узбекистана, Катара, Венгрии и Сербии Шавкат Мирзиеев, Тамим бин Хамад аль-Тани, Виктор Орбан и Александр Вучич.

Первый тур выборов в Турции

Напомним, первый тур выборов в Турции прошел две недели назад, 14 мая. В нем участвовали три кандидата, они набрали:

Реджеп Тайип Эрдоган - 49,52%,

Кемаль Кылычдароглу - 44,88%,

Синан Оган - 5,17%.