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Эрдоган выиграл выборы президента в Турции

Эрдоган выиграл выборы президента в Турции
© Фото: Сайт президента Турции
Президентские выборы в Турции практически завершены. Второй тур выиграл действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он уже получает поздравления от глав других государств, в частности, турецкому лидеру позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подсчет бюллетеней практически завершен на выборах президента в Турции.

Из публикаций Anadolu следует, что вскрыты и обработаны 98,33% урн. Результат действующего главы государства - 52,10%. Это означает, что Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором туре и остается президентом Турции на пять лет.

Второй кандидат в президенты, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, получил 47,90% голосов.

Сторонники турецкого лидера уже начали праздновать победу на улицах городов. Они машут флагами, устраивают автопробеги. 

Сам глава государства выступит перед сторонниками в Анкаре.

Он также обратился к тем, кто голосовал за него, в Стамбуле. Президент спел песню, а потом заявил, что второй тур выборов главы государства в Турции стал "праздником демократии". Эрдоган поздравил всех, кто поддержал его своим голосом. 

Кроме того, глава государства подчеркнул, что настоящими победителями, причем в обоих турах, стали все 85 млн граждан Турции, и именно Турция оказалась в выигрыше по итогам выборов президента.

Поздравления 

Реджепа Тайипа Эрдогана с победой уже поздравили зарубежные лидеры. Ему позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев

Выступая перед сторонниками в Анкаре, Эрдоган сказал: "Мой брат Ильхам Алиев первым поздравил меня". Он также поведал, что азербайджанский лидер пригласил его посетить АР, и как можно быстрее.

Ранее поздравления победителю направили главы Узбекистана, Катара, Венгрии и Сербии Шавкат Мирзиеев, Тамим бин Хамад аль-Тани, Виктор Орбан и Александр Вучич. 

Первый тур выборов в Турции

Напомним, первый тур выборов в Турции прошел две недели назад, 14 мая. В нем участвовали три кандидата, они набрали:

  • Реджеп Тайип Эрдоган - 49,52%,
  • Кемаль Кылычдароглу - 44,88%,
  • Синан Оган - 5,17%.
Выборы президента завершились в Турции

Выборы президента завершились в Турции

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