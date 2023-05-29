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Реджеп Тайип Эрдоган выиграл выборы в Турции. Таким образом, он снова - в третий раз - стал президентом. Почему Эрдоган победил и что означают результаты президентских выборов в Турции для России?

В Турции завершился второй тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Его противник, кандидат от оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу потерпел поражение. Эрдогана уже поздравили руководители ряда государств, в частности, президенты России и Азербайджана. После объявления итогов он заявил, что выборы в Турции стали "праздником демократии".

Результаты выборов в Турции

Второй тур президентских выборов состоялся 28 мая, избирательные участки работали для желающих проголосовать с 8:00 до 17:00 (время совпадает с московским). В целом выборы прошли спокойно. Как заявил руководитель турецкого ЦИК Ахмет Енер, в ходе проведения второго тура не было никаких инцидентов, которые могли бы повлиять на результаты.

По итогам голосования во втором туре победу на выборах одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, об этом официально заявил ЦИК Турции. За него проголосовали 52,16% избирателей. Его оппонент от оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.

Стоит добавить, что на протяжении всего второго тура действующий президент опережал своего оппонента. После подсчета голосов разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу составил менее 5%, что позволило главе государства одержать победу

После объявления результатов Эрдоган перед своими сторонниками в Стамбуле, где он и голосовал, отметил, что выборы в Турции стали "праздником демократии". Турецкий лидер поздравил всех, кто отдал за него свой голос. Кроме того, президента уже поздравили лидеры ряда государств, в частности, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Джо Байден.

Что касается оппозиции, то после объявления первых итогов сторонники Кылычдароглу поздравили Эрдогана с победой на выборах. Сам кандидат от оппозиционного блока заявил, что продолжит свою политическую деятельность.

Почему Эрдоган победил на выборах?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что у оппозиции во главе с Кемалем Кылычдароглу отсутствовало какое-либо единство, а цель была только одна – смещение Эрдогана. "Это партии с различными программами, с различными подходами, абсолютно с разной ориентацией. И им было очень сложно сформулировать общую идею, что и привело во втором туре к этим метаниям Кылычдароглу, который стал подстраиваться к аудитории Огана, к националистической аудитории", - сказал он.

"Тем самым, он оттолкнул от себя часть левых избирателей. Вся раздробленность оппозиционных сил привела к тому, что Кылычдароглу не смог выработать последовательную линию. Поэтому он и потерпел поражение на выборах", - считает эксперт.

Эрдоган выиграл выборы - что дальше?

По мнению востоковеда, Эрдоган продолжит ту политику, которая была у него до выборов, поскольку каких-либо задач у него не было. "Вопросы для него остаются те же самые. Он будет действовать по тем же линиям, как на внутриполитическом поле – выделение жилья для пострадавших в землетрясении, разрешение финансового кризиса и так далее. Задачи для него остаются те же самые" – заявил Кирилл Семенов.

Волнений после победы Эрдогана на выборах не будет. "Они должны сразу начинаться, а не спустя какое-то время. Ситуация обычно так и развивается. Поскольку об этом ничего не слышно, значит, скорее всего, их и не будет", - добавил эксперт.

Что значит победа Эрдогана для России?

Итоги президентских выборов ничего не изменят в российско-турецких отношениях. "Будет проводиться та же политика, Эрдоган последователен. На повестке дня останутся сирийское урегулирование, зерновая сделка, строительство АЭС "Аккую", газовый хаб и другие совместные проекты", - подчеркнул Кирилл Семенов.

"Можно говорить про какие-то конкретные программы или российско-турецкие проекты, которые улучшают динамику развития двусторонних отношений. Сотрудничество Москвы и Анкары будет развиваться. Понятно, что это не ухудшение, а улучшение", - заключил эксперт РСМД.