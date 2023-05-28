Глава ЦИК Турции официально объявил о победе Эрдогана

Опубликовано: 22:53, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Руководитель турецкого Центризбиркома официально сообщил о том, что, предварительно, второй тур выборов президента выиграл действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер официально, хотя и со ссылкой на предварительные данные, объявил о победе действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

По данным ведомства, на текущий момент обработаны 99,43% бюллетеней. Президент Эрдоган получает 52,14% голосов избирателей.

Как сообщает Anadolu, подсчитаны 99,82% голосов. Результат Эрдогана - 52,15%. Его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, набирает 47,85%.

Ранее сегодня сам турецкий лидер заявил, что президентские выборы стали праздником демократии в Турции. По его словам, настоящим их победителем стал турецкий народ.