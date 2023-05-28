Ильхам Алиев позвонил победившему Реджепу Тайипу Эрдогану

Опубликовано: 20:57, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана совершил телефонный звонок президенту Турции. Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с одержанной сегодня победой на выборах и пригласил его в Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента в Турции.

Ильхам Алиев охарактеризовал победу Эрдогана как доверие, которое народ Турции испытывает к политике, реализуемой им. Президент АР уверен, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжит всесторонне развиваться.

Азербайджанский лидер пожелал турецкому коллеге новых успехов на посту главы государства во имя процветания турецкого народа и прогресса республики.

Президент Турции поблагодарил Ильхама Алиева, поздравил его с Днем независимости Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил признательность и пригласил Эрдогана совершить официальный визит в Азербайджан, это приглашение было с благодарностью принято турецким президентом.

Лидеры еще раз выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские и братские отношения и впредь будут успешно развиваться по всем направлениям, а также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества.

Отметим, что сам Эрдоган позже заявил, что Ильхам Алиев был первым, кто поздравил его.