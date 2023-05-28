Азербайджан отмечает День независимости

Опубликовано: 13:55, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Азербайджане празднуют День независимости. Ровно 105 лет назад, 28 мая 1918 года, Национальный совет Азербайджана провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики.

В воскресенье, 28 мая, в Азербайджане отмечают 105-летие со дня возникновения Азербайджанской Демократической Республики.

28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики. В зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе в тот же день состоялась церемония подписания Декларации независимости. Согласно этому документу, все народы АДР объявлялись обладателями суверенных прав. Республика предоставила равные гражданские и политические права всем гражданам страны, независимо от их пола, национальности, религии и социального положения. Женщины в АДР получили избирательное право – впервые на Востоке и раньше, чем в ряде европейских государств.

Вскоре Азербайджанская Демократическая Республика утвердила национальный флаг, гимн и герб, государственным языком стал азербайджанский. На Парижской мирной конференции в январе 1920 года независимость Азербайджана была признана на международном уровне.

Свои поздравления по случаю Дня независимости президенту Азербайджана направил глава российского государства Владимир Путин.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня",

– сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли нового уровня союзнического взаимодействия, развивается двустороннее сотрудничество в различных сферах. Путин выразил уверенность в том, что усилиями Москвы и Баку и дальше будут наращиваться партнерские связи на благо дружественных народов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении отметил, что беспрецедентные отношения Азербайджана и Турции, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, подписанной нами под лозунгом "Одна нация, два государства", станут в будущем самой большой гарантией мира и стабильности в странах и регионе.

"От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с Днем независимости. В этот день, наполненный глубоким смыслом, от всей души разделяем справедливую гордость и радость азербайджанского народа", - написал турецкий лидер.

Он также поблагодарил Азербайджан за ту помощь, которую страна оказала Турции после произошедших в начале февраля разрушительных землетрясений.

В свою очередь, президент США Джо Байден обратил внимание в своем поздравлении на том, что с нетерпением ждет усиления партнерства с Азербайджаном в предстоящем году, в том числе в сфере безопасности и экономики.

Говоря о ситуации в регионе, американский лидер подчеркнул, что США будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

Байден добавил, что в настоящее время Вашингтон и Баку ведут совместную борьбу против терроризма, принимают меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращают распространение оружия массового поражения.



Свои поздравления по случаю Дня независимости также направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Азербайджана с национальным праздником - Днем независимости. Эту знаменательную дату Ваша страна встречает в статусе успешного государства, которому присущи общенациональная сплоченность, большие достижения в социально-экономическом развитии и высокий авторитет в международном сообществе",



– заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что под сильным лидерством Ильхама Алиева страна продолжит устойчивое развития, успешно воплощая в жизнь высокие цели и задачи по построению процветающего государства.

С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-азербайджанского сотрудничества, которое наполняется новым качественным содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества.