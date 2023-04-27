АЭС Аккую зарядили в Турции

Опубликовано: 16:23, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Кадр из трансляции Кремля

Строящаяся Россией первая турецкая АЭС Аккую сегодня получает ядерное топливо. После этого ей будет присвоен статус объекта ядерной энергетики. В мероприятии участвуют президенты России и Турции (по видеосвязи), а также руководитель МАГАТЭ.

Церемония завоза топлива на АЭС "Аккую" проходит в эти минуты в Турции в провинции Мерсин.

В ней участвуют президент Реджеп Тайип Эрдоган, который из-за состояния здоровья присоединится к мероприятию по видеосвязи из президентского дворца в Анкаре, и президент России Владимир Путин, тоже по ВКС, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Изначально планировалось, что турецкий лидер посетит церемонию в традиционном формате, но день назад ему стало плохо в прямом эфире. Позже Эрдоган пояснил, что причина его недомогания - желудочный грипп.

АЭС Аккую

Когда ядерное топливо будет загружено на станцию, "Аккую" официально станет первым в стране объектом ядерной энергетики, а сама Турция - страной с ядерной энергетикой.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что первый реактор станции заработает через 6-10 месяцев после того, как МАГАТЭ зарегистрирует АЭС как ядерный объект. Сегодня глава Росатома Алексей Лихачев уточнил, что физический запуск станции запланирован на следующий год.

Проект АЭС реализуется на базе межправсоглашения, подписанного Россией и Турцией 12 мая 2010 года, все финансирование взяла на себя российская сторона.

Отметим, что "Аккую" представляет собой первый атомный проект в мире, который создается по модели Build-Own-Operate, то есть "строй - владей - эксплуатируй". Работать на ней будут местные специалисты, обучившиеся в России.

Турция начнет экономить на газе и угле

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о выгоде Турции от запуска АЭС "Аккую".

"Главный смысл строительства и запуска атомной электростанции в том, чтобы диверсифицировать энергетический баланс в Турции. Это первая атомная станция в Турции. До сегодняшнего дня у республики были все источники энергии, кроме этого: уголь, газ, ГЭС и другие варианты возобновляемой энергетики. Атом разбавит энергобаланс, и единственный вопрос заключается в том, чью долю он съест. Специфика атомной энергетики в том, что АЭС работают всегда в одном и том же режиме, ими не компенсируют скачки потребления – в такой функции используются газовые и угольные тепловые станции. Поэтому "Аккую" в любом случае займет чью-то долю, и наибольший риск здесь для газа и для угля", - сообщил он.

"Вряд ли Турция будет понижать выработку энергии из возобновляемых источников. Такие станции как правило работают на одном и том же уровне, чтобы по максимуму отбирать энергию из возобновляемых источников, чем, по сути, они и субсидируются, ведь возобновляемая энергетика сама по себе дорогая и обязательно должна приносить доход, чтобы окупать инвестиции. А это значит, что, когда газ будет дорогой, будут отказываться от потребления какой-то части газа в пользу АЭС. Когда газ будет дешевле, будут отказываться от потребления угля, потому что от него много выбросов, и его все сложнее сохранять в энергобалансе", - пояснил Игорь Юшков.

"От какого именно газа и угля станет отказываться Турция? Надо сказать, что здесь никто не застрахован. Если в какой-то момент времени по российским контрактам газ окажется дороже, чем по другим контрактам, Турция снизит закупки именно российского газа. Тут не будет никакой политики, а исключительно экономическое обоснование. И тут уже вопрос к российской энергетической политике – зачем мы строим атомные станции там, куда поставляем газ? Тем не менее, было принято такое решение, и АЭС построена", - добавил экономист.

Ждет ли Турцию вторая АЭС?

Эксперт допустил, что Росатом в дальнейшем построит в Турции еще как минимум одну АЭС. "Не исключено, что сотрудничество Росатома с Турцией продолжится, причем не в форме расширения "Аккую", поскольку она и так очень большая выходит, а скорее в форме строительства АЭС в других регионах Турции. Росатом, по крайней мере, лоббировал подобное решение. Но здесь, опять же, может быть сопротивление "Газпрома", так как чем больше будет атомных электростанций в Турции, тем сильнее они будут выдавливать другие источники энергии, создавая в том числе дополнительную конкуренцию для поставок российского газа", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Поэтому здесь определенный баланс все-таки нужен России. Решение о том, будет ли строить Россия какие-то еще атомные станции в Турции, будут приниматься на уровне непосредственно президента. А он в свою очередь будет искать компромисс между интересами атомщиков и газовиков", - заключил он.