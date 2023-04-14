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Полный текст Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в Турецкой Республике было подписано 12 мая 2010 года и вступило в силу 27 декабря 2010 года.

Публикуем полный текст российско-турецкого соглашения, размешенный на сайте МИД РФ.

Преамбула

Правительство Российской Федерации (Российская Сторона) и Правительство Турецкой Республики (Турецкая Сторона),

учитывая, что Российская Федерация и Турецкая Республика являются членами Международного агентства по атомной энергии, а также сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г.;

отмечая, что Российская Федерация и Турецкая Республика являются сторонами Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 1986 г., Конвенции о ядерной безопасности от 17 июня 1994 г. и Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 г.;

принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках от 6 августа 2009 г.;

отмечая также, что Российская Федерация является стороной, а Турецкая Республика находится в процессе присоединения к Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 г.;

принимая к сведению, что Российская Федерация является участником Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г., а Турецкая Республика является участником Парижской конвенции об ответственности в отношении третьих лиц в области ядерной энергии от 29 июля 1960 г. и Совместного протокола в отношении применения Венской конвенции и Парижской конвенции от 21 сентября 1988 г.;

стремясь к повышению эффективности сотрудничества между Сторонами в сфере мирного использования атомной энергии на основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области энергетики от 15 декабря 1997 г.;

следуя положениям Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 августа 2009 г. и Протокола между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере атомной энергетики от 6 августа 2009 г.;

отмечая права и обязанности Сторон по Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 15 декабря 1997 г.; а также

ссылаясь на Совместное заявление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики в отношении сотрудничества в строительстве атомной электростанции в Турецкой Республике от 13 января 2010 г.,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Определения

В дополнение к терминам, обозначенным далее по настоящему Соглашению, нижеприведенные определения применяются ко всему настоящему Соглашению:

"Соглашение" означает настоящее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в Турецкой Республике.

"Уполномоченные организации" означают Компетентные органы, российские организации и турецкие организации.

"Компетентные органы" означают органы (и замещающие их органы), назначенные Сторонами в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

"Соглашения по проекту" означают каждое соглашение, связанное с Проектом между:

а) Турецкой Стороной или любой организацией, которая (на день подписания настоящего Соглашения или позже) контролируется (прямо или косвенно) Турецкой Стороной или большинство акций которой принадлежит (прямо или косвенно) Турецкой Стороне; и

б) Проектной компанией, любым Участником проекта и (или) Российской Стороной,

включая, но не ограничиваясь, Соглашение о покупке электроэнергии Проектной компанией.

"МАГАТЭ" означает Международное агентство по атомной энергии.

"Совместный протокол" означает Совместный протокол в отношении применения Венской конвенции и Парижской конвенции от 21 сентября 1988 г.

"МЭПР" означает Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.

"АЭС" означает атомную электростанцию, подлежащую строительству на Площадке и являющуюся частью Проекта, включающего, без ограничений, ядерный остров(а), машинный зал(ы), обшестанционные системы и всю вспомогательную инфраструктуру, расположенную на Площадке.

"Ядерное топливо" означает ядерное топливо в виде комплектных топливных сборок с регулирующими стержнями и топливных сборок.

"Парижская конвенция" означает Парижскую конвенцию об ответственности в отношении третьих лиц в области ядерной энергии от 29 июля 1960 г.

"Стороны" означают Российскую Сторону и Турецкую Сторону.

"Соглашение о покупке электроэнергии (СПЭ)" означает соглашение между Проектной компанией и Турецкой подрядной компанией по продаже электроэнергии (ТЕТАШ) относительно покупки и продажи электроэнергии, производимой АЭС.

"Проект" означает проект атомной электростанции Аккую, в том числе, без ограничений, изыскания на площадке, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию АЭС в течение всего срока ее службы, обращение с отходами и вывод ее из эксплуатации.

"Проектная компания" означает акционерное общество, созданное в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики с целью реализации Проекта, включая, без ограничений, эксплуатацию АЭС.

"Участники проекта" означают любого участника цепочки поставок Проектной компании, в том числе, без ограничений, каждого подрядчика и субподрядчика (любого уровня) Проектной компании или любого из ее заемщиков, а также прямых или косвенных инвесторов в ее собственный капитал.

"Росатом" означает Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

"Российские организации" означают любую российскую организацию, контролируемую государством, уполномоченную российским Компетентным органом для соответствующих целей.

"Площадка" означает земельный участок в Аккую, провинция Мерсин Турецкой Республики, который на день подписания настоящего Соглашения является собственностью Компании по выработке электроэнергии Турецкой Республики (ИЮАШ) и будет передан Проектной компании.

"Турецкие организации" означают любую турецкую организацию, контролируемую государством, уполномоченную турецким Компетентным органом для соответствующих целей.

"Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4" означают первый, второй, третий и четвертый блоки АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200 (проект АЭС-2006).

Статья 2

Одобрение проекта

Стороны одобряют реализацию Проекта в соответствии с настоящим Соглашением. Стороны реализуют настоящее Соглашение в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики, включая все нормы по лицензированию, если иное не установлено настоящим Соглашением.

Статья 3

Цель и содержание

1. Стороны сотрудничают в отношении реализации Проекта.

2. Такое сотрудничество применяется, без ограничений, к следующему:

2.1. проектирование и строительство АЭС;

2.2. разработка и строительство инфраструктуры, включая, без ограничений, инфраструктуру, относящуюся к подключению к энергосети, необходимой для реализации Проекта;

2.3. управление реализацией Проекта;

2.4. обеспечение надежного качества Проекта на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации АЭС;

2.5. ввод АЭС в эксплуатацию;

2.6. безопасная и надежная эксплуатация АЭС;

2.7. покупка и продажа электроэнергии, выработанной АЭС;

2.8. модернизация, испытания и техническое обслуживание АЭС;

2.9. обеспечение запасными частями в целях устранения их износа в ходе всего срока службы АЭС;

2.10. разработка и использование средств диагностики, а также применение мер по контролю работы оборудования АЭС;

2.11. обучение и переподготовка эксплуатационного персонала АЭС;

2.12. разработка и использование технических средств обучения, включая тренажеры, для эксплуатационного персонала АЭС;

2.13. научная поддержка в отношении безопасности АЭС;

2.14. физическая защита АЭС;

2.15. сохранность и физическая защита ядерных и радиоактивных материалов в пределах АЭС, при перевозке с АЭС или на АЭС;

2.16. поставка свежего ядерного топлива;

2.17. дезактивация и безопасное обращение с радиоактивными отходами АЭС;

2.18. проектирование, изготовление, разработка и сборка систем, оборудования, компонентов и материалов для использования в строительстве и эксплуатации АЭС;

2.19. безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, получаемым в результате эксплуатации АЭС;

2.20. транспортировка отработавшего ядерного топлива;

2.21. планирование аварийного реагирования на АЭС;

2.22. вывод АЭС из эксплуатации;

2.23. ядерный топливный цикл, включая создание и эксплуатацию в Турецкой Республике мощностей по производству ядерного топлива;

2.24. передача технологий; и

2.25. обмен информацией и опытом в области лицензирования и надзора за ядерными установками и деятельностью и ядерной и радиационной безопасности и физической защиты.

3. Направления сотрудничества, предусмотренные настоящей статьей, выполняются Российскими организациями и Турецкими организациями без финансовых обязательств с Турецкой Стороны. Сотрудничество в отношении ядерного топливного цикла, включая создание и эксплуатацию в Турецкой Республике установок по изготовлению ядерного топлива и передачу технологий, будет осуществляться на отдельных условиях, подлежащих согласованию Сторонами.

Статья 4

Компетентные органы

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначили следующие Компетентные органы: с Российской Стороны - Росатом; с Турецкой Стороны - МЭПР. Стороны своевременно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам в случае назначения ими другого Компетентного органа или изменения наименования Компетентного органа. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется в дополнение к Компетентным органам Российскими организациями и Турецкими организациями.

Статья 5

Проектная компания

Российская Сторона приступает к необходимым процедурам по учреждению Проектной компаний в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения. Проектная компания является владельцем АЭС, включая выработанную ею электроэнергию. Проектная компания учреждается в форме акционерного общества в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики, при этом первоначально 100(стами) процентами акций Проектной компании напрямую или косвенно владеют компании, уполномоченные Российской Стороной. Общее количество акций Проектной компании, принадлежащих организациям, уполномоченным Российской Стороной, в любое время не должно быть менее 51 (пятидесяти одного) процента. Распределение оставшихся миноритарных акций Проектной компании в любое время будет осуществляться при условии согласия Сторон с целью защиты национальных интересов в области национальной безопасности и экономики. Вопросы, относящиеся к корпоративному управлению Проектной компанией, включая, но не ограничиваясь этим, распределение акций, назначение директоров, форму акционерных вложений, ограничения в отношении передачи акций и механизмов финансирования, применяемых к Проектной компании и к Проекту, согласовываются с Турецкой Стороной с целью защиты национальных интересов по вопросам национальной безопасности и экономики. Проектная компания несет ответственность по страхованию рисков, покрывающих сроки инвестиций и эксплуатации Проекта.

В случае несостоятельности Проектной компании Российская Сторона принимает ответственность по назначению преемника Проектной компании, который будет располагать всеми необходимыми компетенциями и возможностями и сможет обеспечить исполнение ее обязательств в отношении настоящего Соглашения. Турецкая Сторона, соответственно, предпримет все необходимые меры в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики для того, чтобы обеспечить своевременную и надлежащую выдачу всех необходимых разрешений и лицензий в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики.

После завершения сроков действия СПЭ по каждому энергоблоку, но не ранее 15 (пятнадцати) лет после ввода в коммерческую эксплуатацию каждого энергоблока Проектная компания по Блоку I, Блоку 2, Блоку 3 и Блоку 4 АЭС предоставляет Турецкой Стороне 20 (двадцать) процентов чистой прибыли Проектной компании на ежегодной основе в течение срока эксплуатации АЭС.

Статья 6

Реализация проекта

Российская Сторона способствует тому, чтобы Проектная компания надлежащим образом подала заявку на получение всех документов, разрешений, лицензий, согласований и утверждений, необходимых для начала строительства АЭС, в течение одного года после вступления в силу настоящего Соглашения. Если Проектная компания не подаст заявку на получение необходимых документов, разрешений, лицензий, согласований и утверждений, упомянутых в настоящем пункте статьи 6, настоящее Соглашение и передача земли Проектной компании прекращают свое действие без ответственности Турецкой Стороны. Проектная компания при полной поддержке Российской Стороны вводит в коммерческую эксплуатацию Блок 1 в течение 7 (семи) лет с даты выдачи всех документов, разрешений, лицензий, согласований и утверждений, необходимых для начала строительства. Проектная компания при полной поддержке Российской Стороны последовательно вводит в коммерческую эксплуатацию Блок 2, Блок 3 и Блок 4 с интервалами в один год после начала коммерческой эксплуатации Блока I. В случае преждевременного или позднего ввода в коммерческую эксплуатацию блоков АЭС обязательства Сторон определяются в СПЭ. Генеральным подрядчиком по строительству АЭС является закрытое акционерное общество "Атомстройэкспорт" (АСЭ). Стороны соглашаются с тем, что турецкие компании широко привлекаются АСЭ в качестве участников его цепочки поставок для поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ в связи со строительным этапом Проекта. При найме участников цепочки поставок Проектная компания учитывает природу и специальные требования по безопасности вновь реализуемых проектов по строительству АЭС. Стороны соглашаются, что граждане Турецкой Республики бесплатно обучаются и широко привлекаются для целей эксплуатации АЭС. Такое обучение включает, но не ограничивается этим, создание полномасштабного тренажера на площадке АЭС без финансовых обязательств Турецкой Стороны. Стороны в соответствии с применимыми законами и нормами Российской Федерации и Турецкой Республики поддерживают и сотрудничают с Проектной компанией в отношении Проекта.

Статья 7

Выделение земли и доступ к земле

Турецкая Сторона бесплатно выделяет Проектной компании площадку с действующей лицензией и существующей инфраструктурой до конца вывода из эксплуатации АЭС. Дополнительная земля, на которой будет строиться АЭС и которая принадлежит Турецкой Республике, также безвозмездно выделяется Проектной компании. При необходимости Проектная компания производит необходимые отчисления в лесной фонд за эту дополнительную землю. Турецкая Сторона в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики облегчает Проектной компании экспроприацию любой другой земли, принадлежащей частным лицам, необходимой в связи с этим Проектом. Турецкая Сторона в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики гарантирует доступ к такой земле работников, подрядчиков, агентов, представителей или других лиц, нуждающихся в таком доступе от имени или с согласия Проектной компании. Проектная компания предоставляет Турецкой Стороне списки, содержащие информацию о личных данных таких лиц до их прибытия на указанную землю. Турецкая Сторона в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики также облегчает выдачу необходимых разрешений на работу иностранных граждан в Турецкой Республике в связи с Проектом. Турецкая Сторона оставляет за собой право отказать определенным лицам в доступе на указанную землю исходя из национальной безопасности.

Статья 8

Лицензирование, утверждение и регулирование

АЭС лицензируется и инспектируется в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики в отношений ядерной и радиационной безопасности. Проектная компания получает от правительственных организаций все необходимые лицензии, разрешения и утверждения, которые могут потребоваться в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики. Турецкая Сторона в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики и при условии соблюдения Участниками проекта законов и норм Турецкой Республики, принимает все необходимые меры для содействия выдаче всех утверждений, разрешений, лицензий, регистрации и согласований, требуемых каким-либо Участником проекта в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики в связи с Проектом, в том числе, без ограничений, в отношении поставки изделий, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных настоящим Соглашением. Проектная компания будет подпадать под применимые законы, нормы и коды Турецкой Республики в отношении присоединения к системе электропередач, эксплуатации системы электропередач и функционирования рынка электроэнергии. АЭС будет участвовать в балансировании турецкой системы передачи электроэнергии в объеме, отвечающем техническим параметрам, которые подлежат согласованию в Соглашениях по проекту.

Статья 9

Финансирование Проекта

В целях оказания содействия по финансированию проектирования и строительства АЭС Российская Сторона обеспечивает АСЭ финансирование на льготных условиях для покупки изделий (работ и услуг) российского происхождения, которые будут использоваться в Проекте.

Статья 10

Соглашение о покупке электроэнергии

Турецкая Сторона предпринимает меры для того, чтобы ТЕТАШ заключил СПЭ с Проектной компанией, для покупки фиксированного объема электроэнергии, вырабатываемой Блоком 1, Блоком 2, Блоком 3 и Блоком 4 в течение 30 (тридцати) дней после выдачи Регулирующим органом по энергетическому рынку лицензии Проектной компании на производство электроэнергии. Как минимум за год до начала коммерческой эксплуатации Блока 1 Проектная компания предоставляет ТЕТАШ информацию о помесячном количестве электроэнергии, вырабатываемой всеми блоками АЭС на протяжении всего периода действия СПЭ. Более того, Проектная компания ежегодно в апреле представляет таблицу "платежного периода" с информацией по выработке электроэнергии на следующий год, как предусмотрено СПЭ. Проектная компания представит первую такую таблицу за 4 (четыре) месяца до даты начала коммерческой эксплуатации каждого блока АЭС. В случае избыточного производства электроэнергии блоком по сравнению с объемом, подлежащим поставке за весь период действия СПЭ, такой избыток производства электроэнергии будет приобретаться в соответствии с положениями СПЭ. В случае меньшего производства по сравнению с объемом, предусмотренным СПЭ, Проектная компания выполняет свои обязательства, предоставляя недостающий объем электроэнергии. ТЕТАШ гарантирует покупку у Проектной компании фиксированного количества электроэнергии, планируемой к выработке на АЭС - 70 (семидесяти) процентов Блока 1 и Блока 2 и 30 (тридцати) процентов Блока 3 и Блока 4 - как предусмотрено СПЭ, в течение 15 (пятнадцати) лет с даты начала коммерческой эксплуатации каждого энергоблока по средневзвешенной цене 12.35 (двенадцать целых тридцать пять сотых) цента США за кВт/ч (без НДС). Проектная компания будет продавать 30 (тридцать) процентов электроэнергии, планируемой к выработке Блоком 1 и Блоком 2, и 70 (семьдесят) процентов электроэнергии, планируемой к выработке Блоком 3 и Блоком 4, на свободном энергетическом рынке самостоятельно или через розничного поставщика электроэнергии. Цена единицы электроэнергии состоит из стоимости инвестиций, фиксированных текущих расходов, переменных текущих расходов и стоимости топлива. Детали цены единицы электроэнергии следующие:

7.1. все капитальные затраты (включая, без ограничений, расходы на лицензирование, расходы на разработку и расходы на предоставление финансирования), произведенные Проектной компанией в связи с вводом Блока 1, Блока 2, Блока 3 и Блока 4 Проекта в коммерческую эксплуатацию, будут возвращены в течение 15 (пятнадцати) лет с даты ввода в коммерческую эксплуатацию этих Блоков;

7.2. все предполагаемые текущие расходы (включая, без ограничений, расходы на лицензирование, расходы и резервы (внутренние или внешние, обязательные или добровольные), касающиеся поставки топлива и топливного цикла, транспортировки, хранения и захоронения отработавшего топлива и отходов, вывода из эксплуатации и возврата для использования площадки), страховые выплаты и налоги Проектной компании и расходы по модернизации Блока 1, Блока 2, Блока 3 и Блока 4, которые возникли или могут возникнуть в связи с Проектом во время срока действия СПЭ, будут финансироваться по мере возникновения (во избежание сомнения, резервирование в отношении будущих расходов происходит во время создания резерва);

7.3. запланированные платежи в уплату долга (то есть проценты, основная сумма и пошлины), уплачиваемые в отношении долгового финансирования, полученного для полного или частичного финансирования ввода Блока 1, Блока 2, Блока 3 и Блока 4 по Проекту в коммерческую эксплуатацию, будут финансироваться по мере поступления;

7.4. капиталовложения, осуществляемые прямыми и косвенными инвесторами в Проектную компанию в связи с вводом Блока 1, Блока 2, Блока 3 и Блока 4 по Проекту в коммерческую эксплуатацию, будут возмещены методом равномерного списывания в течение 15 (пятнадцати) лет с даты ввода каждого блока в коммерческую эксплуатацию.

8. Цена на составные части единицы электроэнергии не подлежит изменению в сторону увеличения. В период действия СПЭ цена на единицу электроэнергии не подлежит увеличению. Изменения в цене, вызванные изменениями законов и норм Турецкой Республики после даты подписания настоящего Соглашения, переносятся на ТЕТАШ пропорционально проценту электроэнергии, закупленной ТЕТАШ в соответствии с СПЭ.

9. Проектная компания выплачивает за электроэнергию, покупаемую ТЕТАШ в рамках СПЭ, отдельную сумму в размере 0.15 (ноль целых пятнадцать сотых) цента США за кВ/ч на счет по обращению с отработавшим топливом и радиоактивными отходами и 0.15 (ноль целых пятнадцать сотых) цента США за кВ/ч на счет по выводу из эксплуатации. В части, касающейся электроэнергии, проданной за рамками СПЭ, Проектная компания будет производить необходимые платежи в соответствующие фонды, предусмотренные применимыми законами и нормами Турецкой Республики.10Ежегодное изменение цены на электроэнергию в рамках тарифной шкалы, согласованной между Проектной компанией и ТЕТАШ и являющейся частью СПЭ, рассчитывается Проектной компанией в целях обеспечения окупаемости Проекта, принимая во внимание предел цены на максимальном уровне в 15.33 (пятнадцать целых тридцать три сотых) цента США за кВ/ч.

10. Если любой из блоков АЭС будет введен в эксплуатацию после программной даты, предусмотренной настоящим Соглашением, кроме случаев форс-мажора, предусмотренных СПЭ, цена на электроэнергию для продажи будет скорректирована в соответствии с условиями С

Статья 11

Налогообложение

Bce налоги и сборы, связанные с Проектом, взимаются в соответствии с применимыми законами и нормами государств Сторон, с учетом настоящего Соглашения и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 15 декабря 1997 г. Стороны обеспечивают соблюдение всех законов и норм Турецкой Республики, относящихся к налогам, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

Статья 12

Топливо, обращение с отходами и вывод из эксплуатации

Ядерное топливо предоставляется поставщиками на основе долгосрочных соглашений, заключаемых между Проектной компанией и поставщиками. Отработавшее ядерное топливо российского происхождения может перерабатываться в Российской Федерации на основании отдельного соглашения, которое может быть заключено между Сторонами. Стороны, в соответствии с применимыми законами и нормами их государств, оказывают содействие Проектной компании в получении всех необходимых одобрений, разрешений, лицензий, регистрации и согласований, требуемых в связи с трансграничным перемещением ядерных материалов, включая, без ограничений, трансграничное перемещение ядерного топлива, отработавшего ядерного топлива или других радиоактивных материалов. Проектная компания несет ответственность за вывод из эксплуатации АЭС и обращение с отходами. В рамках этого Проектная компания будет производить необходимые платежи в соответствующие фонды, предусмотренные применимыми законами и нормами Турецкой Республики.

Статья 13

Права на интеллектуальную собственность

1. В статье 13:

1.1. "интеллектуальная собственность" имеет значение, указанное в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 г. с изменениями от 2 октября 1979 г., и включающее, без ограничений, промышленную собственность и конфиденциальную информацию;

1.2. "промышленная собственность" имеет значение, указанное в статье 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. с изменениями, внесенными в Стокгольме 14 июля 1967 г., и изменениями от 28 сентября 1979 г.; и

1.3. "конфиденциальная информация" означает всю информацию, касающуюся секретов производства (ноу-хау), включая научную, техническую, технологическую и производственную информацию, и имеющую актуальную или потенциальную коммерческую ценность вследствие ее неизвестности третьей стороне.

2. Все вопросы, касающиеся защиты интеллектуальной собственности, созданной, используемой или переданной в связи с реализацией Проекта, решаются в применимых контрактах между задействованными участниками.

3. Если не указано иного в каком-либо контракте, связанном с Проектом, все права на интеллектуальную собственность, используемую или созданную в связи с реализацией Проекта, принадлежат Росатому, который предоставляет лицензию на использование такой интеллектуальной собственности Проектной компании для цели реализации Проектной компанией Проекта.

4. Вся информация, касающаяся совместных разработок в связи с Проектом, не раскрывается третьей стороне, если только такое раскрытие не требуется для реализации Проекта и при достижении на это согласия Сторон.

Статья 14

Условия обращения с информацией

1. Никакие положения настоящего Соглашения не требуют от Сторон или других лиц, задействованных в реализации Проекта, обмена информацией, составляющей государственную тайну Российской Федерации или государственную тайну Турецкой Республики.

2. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают Стороны или другие лица, задействованные в реализации проекта, в обмене общедоступной информацией или информацией ограниченного распространения, связанной с Проектом, в соответствии с настоящим Соглашением.

3. Информация, предоставляемая одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего Соглашения или произведенная в результате выполнения настоящего Соглашения и считающаяся Российской Стороной или Росатомом либо Турецкой Стороной или МЭПР информацией ограниченного распространения, будет определяться и маркироваться как таковая следующим образом:

3.1. документ, содержащие информацию, считающуюся Российской Стороной или Росатомом информацией ограниченного распространения, по законам и нормам Российской Федерации маркируются пометкой "Конфиденциально"; и

3.2. документы, содержащие информацию, считающуюся Турецкой Стороной или МЭПР информацией ограниченного распространения, по законам и нормам Турецкой Республики маркируются пометкой "Özel" ("Конфиденциально").

4. Стороны и лица, участвующие в рамках настоящего Соглашения в реализации Проекта, в максимально возможной степени ограничивают круг людей, имеющих доступ к информации ограниченного распространения, и обеспечивают использование или распространение информации ограниченного распространения в той мере, в какой это необходимо для реализации Проекта. Информация ограниченного распространения не разглашается и не передается третьей стороне, не задействованной в реализации Проекта, без письменного согласия Стороны, для которой такая информация является информацией ограниченного распространения.

5. Российская Сторона обращается со всей информацией ограниченного распространения Турецкой Стороны как с информацией ограниченного распространения Российской Стороны. Турецкая Сторона обращается со всей информацией ограниченного распространения Российской Стороны как с информацией ограниченного распространения Турецкой Стороны.

6. Вся информация ограниченного распространения защищается в соответствии с законами и нормами государств Сторон.

Статья 15

Международное ядерное взаимодействие

1. Экспорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, а также имеющих отношение к ядерной области материалов и оборудования двойного назначения в рамках настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с обязательствами Сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от I июля 1968 г. и других международных договоров и договоренностей в рамках многосторонних механизмов экспортного контроля, в которых участвуют Российская Федерация и Турецкая Республика.

2. Полученные в рамках настоящего Соглашения ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы и оборудование:

2.1. не используются для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

2.2. обеспечиваются мерами физической защиты в соответствии с законодательством государства принимающей Стороны и на уровне, не ниже уровней, рекомендованных документом МАГАТЭ «Физическая защита ядерного материала и ядерных установок» (INFCIRC/225/Rev.4);

2.3. экспортируются, реэкспортируются или передаются из-под юрисдикции государства принимающей Стороны в любое другое государство в соответствии с положениями настоящей статьи и только с предварительного письменного согласия другой Стороны.

3. В отношении ядерных материалов, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также ядерных материалов, произведенных в результате использования ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, полученных в рамках настоящего Соглашения, там, где это применимо, действуют положения Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик от 21 февраля 1985 г. на весь период их действительного нахождения на территории или под юрисдикцией Российской Федерации и положения Соглашения между Правительством Турецкой Республики и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия от 30 июня 1981 г. на весь период их действительного нахождения на территории или под юрисдикцией Турецкой Республики.

4. Ядерный материал, передаваемый в рамках настоящего Соглашения, и материал, полученный в результате использования ядерного материала, оборудования, специального неядерного материала, передаваемых рамках настоящего Соглашения на территорию государства принимающей Стороны, не обогащаются свыше 20 (двадцати) процентов по изотопу урана-235 и не подвергаются радиохимической переработке с целью выделения плутония без предварительного письменного согласия передающей Стороны.

5. Относящиеся к ядерной области оборудование и материалы двойного назначения, а также соответствующие технологии, используемые в ядерных целях, передаваемые одной из Сторон в рамках настоящего Соглашения, и их воспроизводство используются только для заявленных целей, не связанных с производством ядерных взрывных устройств.

6. Оборудование, материалы и соответствующие технологии, указанные в пункте 5 настоящей статьи, не используются при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла или в других установках, не являющихся предметом соответствующих соглашений о гарантиях МАГАТЭ, не копируются, не модифицируются, не реэкспортируются и не передаются третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

Статья 16

Ядерная ответственность

Ответственность в отношении третьей стороны за ядерный ущерб, которая может возникнуть в связи с сотрудничеством, предусмотренным настоящим Соглашением, будет регулироваться в соответствии с международными соглашениями и инструментами, в которых Турецкая Республика является или будет участником, и законами и нормами Турецкой Республики.

Статья 17

Разрешение споров

Споры, возникшие между Сторонами, касающиеся применения и (или) толкования настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между Росатомом и МЭПР. Росатом и МЭПР при необходимости и по предложению одного из них проводят встречи для изучения рекомендаций по реализации настоящего Соглашения и разрешения возникших споров. Если спор не урегулирован таким способом в течение 6 (шести) месяцев со дня начала переговоров, он передается на рассмотрение в арбитражный суд по требованию одной из Сторон. Для каждого конкретного случая арбитражный суд создается следующим образом. Каждая Сторона назначает одного члена суда в течение 2 (двух) месяцев с даты получения требования об арбитражном разбирательстве. Эти два члена суда в течение 2 (двух) месяцев с даты их назначения выбирают гражданина третьего государства, который при одобрении обеих Сторон назначается председателем арбитражного суда. Если в течение периодов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, не было произведено надлежащих назначений, любая Сторона имеет право при отсутствии других мер, обратиться к председателю Международного Суда ООН с просьбой о таких назначениях. Если председатель Международного Суда ООН является гражданином государства одной из Сторон или не может по каким-либо иным причинам исполнить требуемую функцию, для производства необходимых назначений приглашается заместитель председателя Международного Суда ООН. Если заместитель председателя Международного Суда ООН является гражданином государства одной из Сторон или не может по каким-либо иным причинам исполнить требуемую функцию, для производства необходимых назначений приглашается следующий по старшинству член Международного Суда ООН, не являющийся гражданином государства любой из Сторон. Арбитражный суд принимает решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и обязательным к исполнению для обеих Сторон. Каждая Сторона несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею члена суда и своим представительством в арбитражном разбирательстве, а расходы, связанные с деятельностью председателя арбитражного суда и оставшиеся расходы Стороны несут поровну. Арбитражный суд может, однако, предусмотреть в своем решении, что одна из Сторон будет нести расходы в большей мере, и такое решение будет обязательным для обеих Сторон. Арбитражный суд независимо назначает свою собственную процедуру. Заседания арбитражного суда проводятся в г. Гааге в помещениях и с оборудованием Постоянной палаты арбитражного суда, если Стороны не договорились об ином. Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с настоящим Соглашением и применяемыми правилами и принципами международного права. В случае наличия расхождений между настоящим Соглашением и другими соглашениями, специально предусмотренными настоящим Соглашением, преимущество имеют положения настоящего Соглашения.

Статья 18

Вступление в силу, изменения и расторжение

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления Сторон по дипломатическим каналам о завершении внутригосударственных процедур, предусмотренных законодательством государств Сторон. Настоящее Соглашение действует до окончания работ по выводу из эксплуатации АЭС. Стороны могут расторгнуть настоящее Соглашение в любое время путем направления уведомления за год до даты расторжения. По договоренности Сторон расторжение настоящего Соглашения не влияет на текущую реализацию Проекта (включая, без ограничений, текущую эксплуатацию АЭС) или на реализацию программ или проектов, начатых в ходе действия настоящего Соглашения, но не завершенных на дату расторжения настоящего Соглашения. В случае расторжения настоящего Соглашения обязательства Сторон, предусмотренные в статьях 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 настоящего Соглашения, остаются в силе, если Стороны не договорятся об ином. Изменения вносятся в настоящее Соглашение в форме письменного соглашения Сторон. Такие изменения вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Совершено в г. Анкаре 12 мая 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском, турецком и английском языках. В случае возникновения разногласий в толковании текста настоящего Соглашения преимущество имеет текст на английском языке.