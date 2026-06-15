Норвегия стартовала на ЧМ-2026 с победы над Ираком

Сборная Норвегии разгромила команду Ирака в игре первого тура группового этапа ЧМ-2026. Победный мяч на счету нападающего Эрлинга Холанда.

В Фоксборо только что завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете I между сборными Ирака и Норвегии. Победу со счетом 4:1 одержали норвежцы.

Голами в составе сборной Норвегии отметились нападающий Эрлинг Холанд (29-я и 43-я минуты) и защитник Лео Эстигор (76-я). Еще один мяч побывал в воротах иракской команды в результате автогола нападающего Аймена Хуссейна на 96-й минуте. Единственный мяч Ирака в этой встрече на 39-й минуте записал на свой счет все тот же Аймен Хуссейн.

В другом матче группы I сборная Франции обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. У французов голы забили нападающие Килиан Мбаппе (66-я и 96-я минуты) и полузащитник Брэдли Барколя (82-я). У Сенегала голом отметился на 95-й минуте нападающий Ибраим Мбайе.

Во втором туре Норвегия встретится с Сенегалом, а Франция сыграет с Ираком.